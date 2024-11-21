Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо заявил, что хорошо знает президента России и попросил прислушаться к нему. Об этом пишет пропагандистское издание РИА-новости.

Александр Вучич. Фото из открытых источников

"Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", — заявил Вучич.

"Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово "мир"… Мы хотим перемирия и мира, хотя я слышал от людей из Москвы, и Зеленский мне в лицо сказал, что это – нехорошая идея, то же самое подтвердили из Москвы, но я вопреки тому, что говорят и Киев, и Москва считаю, что это единственная нормальная и хорошая идея", — подчеркнул сербский лидер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград) . В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий.