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Только это способно мгновенно остановить наступление Путина: озвучено жесткое условие

Британский вицемаршал предполагает, что Путин, вероятно, воспринимает Трампа как непредсказуемую политику.

сегодня, 12:45
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин всеми возможными методами пытается предотвратить непосредственное привлечение армий США или европейских стран к войне в Украине. Ведь в случае если западные силы действительно войдут на украинскую территорию, наступательные действия армии РФ будут фактически парализованы, заявил отставной вицемаршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл.

Только это способно мгновенно остановить наступление Путина: озвучено жесткое условие

Фото: 24 Канал

По его оценкам, Путин воспринимает Дональда Трампа как политика, действия которого сложно предсказать. А разговоры о возможном применении ядерного оружия используются Кремлем в качестве тактики, направленной на раскол среди стран Европы.

"Распространяя ядерную риторику в сторону Трампа, Путин пытается оттянуть тот момент, когда США могут неожиданно решить вмешаться военно, чтобы прекратить конфликт. Это его способ затягивать время", — отметил Белл.

Относительно событий на поле боя вицемаршал подчеркнул: первоначальной задачей российских сил было вытеснение украинских подразделений из приграничных районов Курской области. Далее около 50 тысяч участвовавших в этой фазе военных были переброшены на Донбасс. Их новая задача – завершить оккупацию четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

"Только что Россия заявит о якобы достижении этих целей, Путин, вероятно, начнет искать путь к перемирию. В то же время большинство экспертов убеждены, что речь пойдет не о прекращении войны, а о попытке взять паузу и зафиксировать временный контроль", — добавил он.

Как уже писал портал "Комментарии", если лидеры Евросоюза не решатся пойти на обещанное ужесточение санкций в ответ на отказ России от перемирия, это станет опасным сигналом, ведь Кремль воспримет это как победу устрашения, убежден политолог Виктор Шлинчак.



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Источник: https://24tv.ua/geopolitics/koli-rosiya-perestane-voyuvati-stosunki-tramp-putin-intervyu_n2819696#1746975509306
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