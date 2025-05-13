Только это способно мгновенно остановить наступление Путина: озвучено жесткое условие

Российский диктатор Владимир Путин всеми возможными методами пытается предотвратить непосредственное привлечение армий США или европейских стран к войне в Украине. Ведь в случае если западные силы действительно войдут на украинскую территорию, наступательные действия армии РФ будут фактически парализованы, заявил отставной вицемаршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл.

Фото: 24 Канал

По его оценкам, Путин воспринимает Дональда Трампа как политика, действия которого сложно предсказать. А разговоры о возможном применении ядерного оружия используются Кремлем в качестве тактики, направленной на раскол среди стран Европы.

"Распространяя ядерную риторику в сторону Трампа, Путин пытается оттянуть тот момент, когда США могут неожиданно решить вмешаться военно, чтобы прекратить конфликт. Это его способ затягивать время", — отметил Белл.

Относительно событий на поле боя вицемаршал подчеркнул: первоначальной задачей российских сил было вытеснение украинских подразделений из приграничных районов Курской области. Далее около 50 тысяч участвовавших в этой фазе военных были переброшены на Донбасс. Их новая задача – завершить оккупацию четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

"Только что Россия заявит о якобы достижении этих целей, Путин, вероятно, начнет искать путь к перемирию. В то же время большинство экспертов убеждены, что речь пойдет не о прекращении войны, а о попытке взять паузу и зафиксировать временный контроль", — добавил он.

Как уже писал портал "Комментарии", если лидеры Евросоюза не решатся пойти на обещанное ужесточение санкций в ответ на отказ России от перемирия, это станет опасным сигналом, ведь Кремль воспримет это как победу устрашения, убежден политолог Виктор Шлинчак.