Только эти две страны остановят Путина: озвучено шокирующее заявление о войне в Украине

Кремлевского диктатора Владимира Путина, которого в Украине и Западе считают военным преступником, могут заставить остановить войну только два государства. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он отметил, что главное препятствие на пути к миру — нежелание Кремля прекращать агрессию. При этом, по словам Подоляка, Пекин хорошо это осознает и обладает реальным рычагом влияния.

"Китай знает, что основная проблема — отказ России остановить войну. Одним решением Пекин мог бы ее прекратить. Но ему удобнее оставаться в стороне, ведь его конкуренты обескровливаются, а союзники становятся все зависимее. И все это без расходов со стороны Китая", — подчеркнул он.

Отдельно советник президента обратился к роли Соединенных Штатов, которые, по его мнению, должны снова взять на себя ведущую дипломатическую функцию.

"Америка должна вернуться к роли модератора и заставить Россию свернуть войну. В противном случае придется признать смещение глобального баланса в сторону Востока", — предостерег Подоляк.

По его убеждению, Трамп эти риски отчетливо осознает. Никто не хочет оставить после себя наследие президента, при котором США потеряли лидерство. Следовательно, дипломатический формат с сильными США, активной Европой, решительной Украиной и привлечением Китая неизбежен.

Пока дипломатия не запущена, Украина наращивает оборонные мощности: работает над расширением военного производства, получает новое вооружение и формирует систему гарантий безопасности.

"Мы готовы к миру. Но не к ультиматумам со стороны России", — резюмировал Подоляк.

Как уже писали "Комментарии", в Украине не будет полных блекаутов, возможны лишь временные аварийные отключения света. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24.