Только эти два фактора помогут Украине победить в войне

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна должна быть всесторонне подготовлена к войне — не только на поле боя, но и в контексте ментальной и социальной мобилизации населения. В интервью для аналитического центра AthenaLab он назвал два основных фактора, от которых, по его мнению, зависит победа в длительном конфликте: демографический потенциал и экономическая мощность.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный подчеркнул, что войны оставляют после себя последствия, выходящие далеко за пределы фронта. Пример российской агрессии против Украины, по его словам, показывает, как военные конфликты влияют на международную политику и структуру альянсов. Именно поэтому, подчеркнул он, страны должны стремиться избегать войны, осознавая ее масштабы.

Говоря о демографии, Залужный сравнил нынешний уровень рождаемости с показателями столетней давности, когда общества могли позволить себе большие потери. Сегодня ситуация другая — во многих государствах численность населения снижается, и потерянные человеческие ресурсы труднее всего восстановить.

В свою очередь, сильная экономика позволяет создавать высокотехнологичное, но дорогостоящее вооружение, что является решающим в современных войнах. По словам Залужного, страны с развитой экономикой будут иметь стратегическое преимущество

Он также отметил, что войны будущего будут менее людоемкими, с меньшим привлечением военных, но с широким использованием более дешевых типов вооружения.

Ранее Залужный подчеркивал, что Украина должна максимально использовать возможности для формирования выгодной геополитической позиции, уменьшая зависимость от внешних партнеров. По его мнению, украинцы во время войны должны быть психологически готовы к потерям и обладать способностью действовать решительно.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о том, что война изменилась и указал на то, от чего зависит победа.