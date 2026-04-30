logo

BTC/USD

76091

ETH/USD

2262.49

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Только два часа со светом: целая область Украины оказалась в жестком блекауте
commentss НОВОСТИ Все новости

Только два часа со светом: целая область Украины оказалась в жестком блекауте

Пока в Украине не прогнозируют массовые отключения электроэнергии, в Николаеве и области вводят жесткие графики подачи света

30 апреля 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Николаеве и населенных пунктах Николаевского района введен усиленный режим ограничения электропотребления, вызванный последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений сетей и снижения их пропускной способности местные жители вынуждены жить по более жестким графикам подачи электроэнергии.

Фото: из открытых источников

Как сообщили в АО "Николаевоблэнерго", ситуация в энергосистеме региона остается сложной, поэтому принято решение о введении очередных отключений. По новым правилам электроэнергия будет подаваться ограниченными промежутками времени: ориентировочно по два часа света чередуются с примерно шестью часами без электроснабжения.

В компании объясняют, что такие меры вынуждены и связаны с последствиями вражеских ударов по энергетическим объектам. Поочередная подача электроэнергии позволяет уменьшить нагрузку на поврежденную сеть и дает возможность энергетикам проводить восстановительные и ремонтные работы.

Для более равномерного распределения ресурса среди потребителей в районе введена система из четырех локальных очередей. Сначала их было две, однако впоследствии схему пересмотрели и детализировали, чтобы лучше сбалансировать нагрузку.

Согласно обновленному подходу, отключения происходят по очереди: первая группа потребителей остается без электроэнергии до полуночи, после чего ограничения переходят ко второй очереди. Далее электроснабжение отключается для третьей, затем и для четвертой группы. После завершения цикла процесс повторяется каждые несколько часов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в четверг, 30 апреля, Днепр подвергся очередной атаке со стороны российских войск. В результате вражеского удара в Днепровском районе вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости