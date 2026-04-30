Только два часа со светом: целая область Украины оказалась в жестком блекауте

В Николаеве и населенных пунктах Николаевского района введен усиленный режим ограничения электропотребления, вызванный последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений сетей и снижения их пропускной способности местные жители вынуждены жить по более жестким графикам подачи электроэнергии.

Как сообщили в АО "Николаевоблэнерго", ситуация в энергосистеме региона остается сложной, поэтому принято решение о введении очередных отключений. По новым правилам электроэнергия будет подаваться ограниченными промежутками времени: ориентировочно по два часа света чередуются с примерно шестью часами без электроснабжения.

В компании объясняют, что такие меры вынуждены и связаны с последствиями вражеских ударов по энергетическим объектам. Поочередная подача электроэнергии позволяет уменьшить нагрузку на поврежденную сеть и дает возможность энергетикам проводить восстановительные и ремонтные работы.

Для более равномерного распределения ресурса среди потребителей в районе введена система из четырех локальных очередей. Сначала их было две, однако впоследствии схему пересмотрели и детализировали, чтобы лучше сбалансировать нагрузку.

Согласно обновленному подходу, отключения происходят по очереди: первая группа потребителей остается без электроэнергии до полуночи, после чего ограничения переходят ко второй очереди. Далее электроснабжение отключается для третьей, затем и для четвертой группы. После завершения цикла процесс повторяется каждые несколько часов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в четверг, 30 апреля, Днепр подвергся очередной атаке со стороны российских войск. В результате вражеского удара в Днепровском районе вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.