Точные даты предполагаемого пуска ракет "Орешник": когда Россия может нанести удар по Украине

Аналитические ресурсы и Пентагон сообщили, что Россия может готовить удар по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.

Российская ракета. Фото из открытых источников

Перед первым применением ракеты "Орешник" Россия отправила сигнал в NOTAM – это система специального оповещения для информирования пилотов, авиадиспетчеров и других сторон о важных изменениях в аэронавигации. Тогда сообщение содержало запрет на полеты, действовавшее с 4 до 20 часов каждый день с 21 по 23 ноября, а также координаты полигона Капустин Яр. Именно 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру ракетой "Орешник".

Аналитики Alpha Centauri проанализировали уведомления в системе NOTAM и обнаружили еще одно сообщение с запретом на полеты:

Как указывают OSINT-исследователи, в сообщении указаны те же координаты полигона Капустин Яр, а также запрет полетов с 16 по 21 декабря с 10 до 14 часов по Киеву. Таким образом, именно в эти дни может быть самая высокая вероятность удара ракетой "Орешник" по Украине.

Однако аналитики Alpha Centauri добавляют, что Россия не обязательно применит эти временные рамки для ударов.

"Будьте бдительны, следите за сообщениями Воздушных Сил, и, главное, не паникуйте. Могут применить, а могут и не применить. Просто просим вас реагировать на тревоги, которые объявляются по территории всей страны и следить за сообщениями ВС ВСУ", — отмечает аналитический ресурс.

Кроме того, 12 и 13 декабря был подобный сигнал в системе NOTAM, однако пуски ракет "Орешник" так и не состоялись.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пугают Европу и распространяют карту времени подлета ракет "Орешник" в страны ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сказали, что хотят от Украины для окончания войны — это не перемирие.