Точные даты предполагаемого пуска ракет "Орешник": когда Россия может нанести удар по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Аналитические ресурсы и Пентагон сообщили, что Россия может готовить удар по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.
Российская ракета. Фото из открытых источников
Перед первым применением ракеты "Орешник" Россия отправила сигнал в NOTAM – это система специального оповещения для информирования пилотов, авиадиспетчеров и других сторон о важных изменениях в аэронавигации. Тогда сообщение содержало запрет на полеты, действовавшее с 4 до 20 часов каждый день с 21 по 23 ноября, а также координаты полигона Капустин Яр. Именно 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру ракетой "Орешник".
Аналитики Alpha Centauri проанализировали уведомления в системе NOTAM и обнаружили еще одно сообщение с запретом на полеты:
Как указывают OSINT-исследователи, в сообщении указаны те же координаты полигона Капустин Яр, а также запрет полетов с 16 по 21 декабря с 10 до 14 часов по Киеву. Таким образом, именно в эти дни может быть самая высокая вероятность удара ракетой "Орешник" по Украине.
Однако аналитики Alpha Centauri добавляют, что Россия не обязательно применит эти временные рамки для ударов.
Кроме того, 12 и 13 декабря был подобный сигнал в системе NOTAM, однако пуски ракет "Орешник" так и не состоялись.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пугают Европу и распространяют карту времени подлета ракет "Орешник" в страны ЕС.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сказали, что хотят от Украины для окончания войны — это не перемирие.
Новости