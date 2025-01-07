Точно такого не ожидали: чем ВСУ удивили мир и шокировали россиян в ходе нового наступления на Курщине

В новом наступлении ВСУ на Курском направлении украинские средства радиоэлектронной борьбы показали себя чрезвычайно эффективными. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на публикации российских "военкоров" и военных блоггеров.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Телеграмм-канал "Операция Z", собравший сообщения российских военных корреспондентов, писал, что для прорыва ВСУ "накрыли местность мощными средствами радиоэлектронной борьбы, что усложнило работу наших БПЛА".

"Нельзя сказать, что этого направления их не ждали, но им удалось ОЧЕНЬ эффективно применить средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении канала Razvedos Advanced Gear & Equipment.

Военный блоггер Роман Алехин утверждал, что из-за украинского РЕБ большинство российских беспилотников оказались неэффективными, хотя некоторые частоты оказались доступны для использования.

"Район накрыт каким-то мощным РЭБом, вообще ничего не летает", – написал военный блоггер Сергей Колясников.

Как отмечает Business Insider, радиоэлектронная война все чаще становится ключевым фактором в поле боя. Одним из последних последствий этого явилось распространение дронов на оптоволоконном кабеле, которые теперь используют обе стороны. Поскольку сигнал между дроном и оператором осуществляется через кабель, а не через радиоволны, такие дроны устойчивы к воздействию систем РЕБ.

"Если они станут массовыми, они могут стать еще одним вызовом для военных, уже тратящих значительные средства на подготовку к угрозе беспилотников", – пишет Business Insider, указывая на новейшие американские разработки в области РЭБ.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети все больше информации об активизации наступательных действий ВСУ на Курском направлении. Почему сейчас наши воины начали наступление под Курском? Какова его цель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



