Точно такого не ожидали: чем ВСУ удивили мир и шокировали россиян в ходе нового наступления на Курщине

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Кравцев Сергей
В новом наступлении ВСУ на Курском направлении украинские средства радиоэлектронной борьбы показали себя чрезвычайно эффективными. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на публикации российских "военкоров" и военных блоггеров.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Телеграмм-канал "Операция Z", собравший сообщения российских военных корреспондентов, писал, что для прорыва ВСУ "накрыли местность мощными средствами радиоэлектронной борьбы, что усложнило работу наших БПЛА".
Военный блоггер Роман Алехин утверждал, что из-за украинского РЕБ большинство российских беспилотников оказались неэффективными, хотя некоторые частоты оказались доступны для использования.
Как отмечает Business Insider, радиоэлектронная война все чаще становится ключевым фактором в поле боя. Одним из последних последствий этого явилось распространение дронов на оптоволоконном кабеле, которые теперь используют обе стороны. Поскольку сигнал между дроном и оператором осуществляется через кабель, а не через радиоволны, такие дроны устойчивы к воздействию систем РЕБ.
Читайте на портале "Комментарии" — в сети все больше информации об активизации наступательных действий ВСУ на Курском направлении. Почему сейчас наши воины начали наступление под Курском? Какова его цель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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