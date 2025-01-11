Точная цифра: сколько администрация Байдена не успела потратить на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена не успела потратить почти 4 млрд долларов из пакета поддержки Украины, принятого Конгрессом в апреле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Белый дом не потратил всей суммы из пакета поддержки Украины и передаст администрации избранного президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, которые можно будет использовать по статье президентских полномочий (PDA).

"Итак, сумма будет немного меньше $4 миллиардов долларов, которые будут оставаться на статье (помощи по президентским полномочиям – ред.), и которые следующая администрация сможет использовать для Украины", – отметила чиновница.

Таким образом она ответила на вопрос журналистов относительно остатка на счетах для Украины после выделения Соединенными Штатами последнего пакета военной помощи на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — как известно в последний пакет помощи для Украины от США заложили не все средства, одобренные американским Конгрессом. Спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер ответил на вопрос о том, почему так произошло и несколько миллиардов долларов, которые очень бы пригодились Киеву в войне с РФ, остались неиспользованными.

"Важно понимать, что это полномочия власти использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины. Как вы слышали от министра Остина, защита Украины имеет значение. Это не только об Украине — это о международной безопасности и уважении прав и правил международного порядка. Мы полностью осознаем важность борьбы Украины за безопасность всех нас", — заявил спикер.



