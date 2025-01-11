Точная цифра: сколько администрация Байдена не успела потратить на помощь Украине

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Кравцев Сергей
Администрация президента США Джо Байдена не успела потратить почти 4 млрд долларов из пакета поддержки Украины, принятого Конгрессом в апреле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".
Пентагон. Фото: из открытых источников
Белый дом не потратил всей суммы из пакета поддержки Украины и передаст администрации избранного президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, которые можно будет использовать по статье президентских полномочий (PDA).
Таким образом она ответила на вопрос журналистов относительно остатка на счетах для Украины после выделения Соединенными Штатами последнего пакета военной помощи на этой неделе.
Читайте также на портале "Комментарии" — как известно в последний пакет помощи для Украины от США заложили не все средства, одобренные американским Конгрессом. Спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер ответил на вопрос о том, почему так произошло и несколько миллиардов долларов, которые очень бы пригодились Киеву в войне с РФ, остались неиспользованными.
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