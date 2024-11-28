Тимоти Снайдер назвал три сценария третьей мировой войны и один вариант, как ей предотвратить

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский историк и публицист Тимоти Снайдер призывает трезво оценить три потенциальных сценария третьей мировой войны и подчеркивает роль Украины в предотвращении глобальной катастрофы. По его словам, именно Украина сдерживает мир от глобального конфликта с возможным применением ядерного оружия.
Третья мировая война. Фото из открытых источников
Тимоти Снайдер указывает, что после 1940-х годов традиционная версия третьей мировой войны предполагает вторжение Москвы в Европу. По его словам, противостоящая российской агрессии Украина ограничила конфликт своей территорией, не позволив ему расшириться.
Снайдер отмечает, что это достижение стало возможным благодаря героическому сопротивлению украинцев, однако немаловажную роль в этом также играет помощь союзников Украины. Американский историк считает, что остановка поддержки может привести к поражению Украины в войне, что спровоцирует расширение конфликта на континенте.
Другой возможный сценарий третьей мировой войны по Снайдеру связан с китайским вторжением на Тайвань, которое спровоцирует ответ США. Снайдер отмечает, что пока Украина оказывает эффективное сопротивление, Китай будет наблюдать, оценивая риски подобного конфликта и избегая вторжения.
Кроме того, лидеры Тайваня неоднократно отмечали, что победа Украины является ключом к сдерживанию потенциальной войны в Азии.
Снайдер указывает, что ядерная война становится более вероятной из-за увеличения количества стран, имеющих ядерное оружие. По его словам, Украина предотвращает распространение ядерного оружия. Если бы она подверглась ядерному шантажу России, это бы создало опасный прецедент, мотивирующий другие страны к созданию собственного ядерного арсенала.
Снайдер считает, что устойчивость Украины в условиях ядерных угроз является важным сигналом для мира: устрашение ядерным оружием не может стать эффективной стратегией. По его словам, истерика и страх перед российскими угрозами опасны. Они могут спровоцировать катастрофу, которую украинцы сейчас сдерживают своей борьбой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых безопасных странах мира для выживания в случае ядерной войны.
Также "Комментарии" писали о самом известном американском подкастере Джо Рогане, обвинившем Украину в начале третьей мировой войны.
Новости