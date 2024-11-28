Тимоти Снайдер назвал три сценария третьей мировой войны и один вариант, как ей предотвратить

Американский историк и публицист Тимоти Снайдер призывает трезво оценить три потенциальных сценария третьей мировой войны и подчеркивает роль Украины в предотвращении глобальной катастрофы. По его словам, именно Украина сдерживает мир от глобального конфликта с возможным применением ядерного оружия.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Сценарий 1: Эскалация в Европе

Тимоти Снайдер указывает, что после 1940-х годов традиционная версия третьей мировой войны предполагает вторжение Москвы в Европу. По его словам, противостоящая российской агрессии Украина ограничила конфликт своей территорией, не позволив ему расшириться.

Снайдер отмечает, что это достижение стало возможным благодаря героическому сопротивлению украинцев, однако немаловажную роль в этом также играет помощь союзников Украины. Американский историк считает, что остановка поддержки может привести к поражению Украины в войне, что спровоцирует расширение конфликта на континенте.

"В масштабах нашего мира украинцы – пожарные. Они защищают всех нас. Нет смысла ни винить их во вторжении России, ни мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушающаяся паника. Истерия делает третью мировую войну более вероятной", — указывает Снайдер.

Сценарий 2: Конфликт в Тихоокеанском регионе

Другой возможный сценарий третьей мировой войны по Снайдеру связан с китайским вторжением на Тайвань, которое спровоцирует ответ США. Снайдер отмечает, что пока Украина оказывает эффективное сопротивление, Китай будет наблюдать, оценивая риски подобного конфликта и избегая вторжения.

Кроме того, лидеры Тайваня неоднократно отмечали, что победа Украины является ключом к сдерживанию потенциальной войны в Азии.

Сценарий 3: Распространение ядерного оружия

Снайдер указывает, что ядерная война становится более вероятной из-за увеличения количества стран, имеющих ядерное оружие. По его словам, Украина предотвращает распространение ядерного оружия. Если бы она подверглась ядерному шантажу России, это бы создало опасный прецедент, мотивирующий другие страны к созданию собственного ядерного арсенала.

Снайдер считает, что устойчивость Украины в условиях ядерных угроз является важным сигналом для мира: устрашение ядерным оружием не может стать эффективной стратегией. По его словам, истерика и страх перед российскими угрозами опасны. Они могут спровоцировать катастрофу, которую украинцы сейчас сдерживают своей борьбой.

"Украинское сопротивление создает мир, в котором мы можем слушать собственные страхи, а не обращать внимание на стратегические реалии. Их мужество позволяет нам выбрать трусость. Но навязывать свою истерику смелым людям, обеспечивающим нашу безопасность, — это самое опасное, что мы можем сделать. Никто при здравом уме не хочет третьей мировой войны. Поэтому давайте не будем ее создавать отвергая сдерживающих ее людей", — заключает Снайдер.

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