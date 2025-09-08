Тимати больше не сможет спокойно давать концерты, его разыскивают

Служба безопасности Украины официально объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного под сценическим именем Тимати. Информация о нем появилась в базе Министерства внутренних дел Украины в категории "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Тимати в розыске







Следователи инкриминируют артисту содействие российской пропаганде, поддержку войны против Украины и публичную легитимизацию оккупации Крыма. По данным СБУ, в июне рэпер был заочно сообщен о подозрении. В частности, установлено, что Юнусов принял участие по меньшей мере в семи концертных мероприятиях на территории временно оккупированного полуострова, носивших пропагандистский характер.



Кроме того, Тимати давно ассоциируется с кремлевской политикой: он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов, а также не раз публично выражал поддержку российской агрессии.



Таким образом, украинские правоохранительные органы зафиксировали его деятельность как составную часть российской пропагандистской машины, работающей на оправдание войны против Украины.

