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Тихий и легкий самолет-разведчик SpyGun будут производить серийно

После десятков испытаний летательный аппарат SpyGun будет запущен в серийное производство.

сегодня, 14:17
Автор:
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Slava Kot
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Беспилотный самолет SpyGun, разработанный украинскими инженерами, успешно прошел десятки испытаний и переходит в серийное производство. Об этом в Facebook рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, являющийся одним из инициаторов проекта по разработке отечественных БПЛА.

Тихий и легкий самолет-разведчик SpyGun будут производить серийно

Беспилотный самолет SpyGun. Фото: Юрий Голик


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"Испытания подтвердили устойчивость работы бортовой электроники самолета SpyGun на дальности 50 км. Он уверенно летает и не теряет управление под влиянием враждебных РЭБов. Вскоре серийное производство этого самолета-разведчика", – написал Юрий Голик.

Напомним, летательный аппарат SpyGun предназначен для глубинной разведки. У него есть электроника и программное обеспечение от украинских разработчиков. Беспилотник быстр в производстве и минимален по себестоимости, а его конструкция позволяет бесшумно планировать с выключенным двигателем над объектами без потери высоты десятки минут.

Тихий и легкий самолет-разведчик SpyGun будут производить серийно - фото 2

В настоящее время инженеры продолжают разрабатывать большой самолет-корректировщик и высокоскоростной самолет-камикадзе.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02eSyDsiW2MTCHKNoRBb4DHUZjCgKrqAfBXv8crSeFR1TPTPXcJNkUdhMFhbMAvUMXl
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