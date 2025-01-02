The New York Times пишет, что у Украины невыгодная позиция на фронте: что на это указывает

Пока Украина сталкивается с вызовами на фронте, которые ставят ее в невыгодное положение. Российские войска удерживают инициативу и продвигаются сразу в нескольких направлениях, что создает дополнительное давление на Вооруженные силы Украины.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Издание The New York Times отмечает, что для Украины крайне важно стабилизировать ситуацию на фронте в ближайшее время, иначе российский президент Владимир Путин не будет рассматривать никаких мирных инициатив. По мнению авторов статьи, Кремль согласится только на сценарий, который приравнивается к капитуляции Украины.

Военные и аналитики отмечают, что разброс украинских сил на отдельных участках фронта делает управление войсками сложнее. В то время как российские войска продолжают продвижение, давние проблемы организации и пополнения личного состава в ВСУ становятся все более очевидными.

"Солдаты отмечают, что вместо систематического пополнения проверенных в боях бригад, подкрепления из разных подразделений направляются по частям для закрытия брешей в обороне. Это подрывает сплоченность и моральный дух военных", — отмечает The New York Times .

В 2024 году Россия захватила около 1300 квадратных миль украинской территории, что явилось самым быстрым продвижением с первых месяцев войны. В то же время это составляет менее 1% всей территории Украины. В целом Кремль контролирует значительно меньшую территорию, чем в начале вторжения.

Несмотря на это, российские силы до сих пор не демонстрируют способности к масштабным прорывам, хотя их атаки приводят к разрушению и наносят удары по небольшим селам на юге Донбасса.

"Вопрос в том, удастся ли стабилизировать линию фронта. Это сейчас самая важная задача", — подытожили собеседники издания.

Единственный способ вынудить Кремль пойти на переговоры, по мнению авторов, заключается в создании рычагов давления путем повышения стоимости войны для Москвы. Однако для этого украинская оборона должна быть усилена и стабилизирована.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда закончится война в Украине . Московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт 1 января предположил, что Россия хочет завершить переговоры по войне в Украине до 9 мая 2025 года, юбилею Дня Победы. Беннетт уточнил, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен.

По оценке Беннетта, в последнее время и Украина, и Россия "демонстрируют готовность идти на уступки для достижения мирного соглашения". Он связывает смену риторики с избранием Дональда Трампа на пост президента США. Беннетт считает, что желание Путина завершить переговоры своей "победой" к 9 мая связано с возможностью "двойного празднования". Эту дату в РФ признали днем завершения Великой отечественной войны, и в 2025 году отпразднуют его 80-летие (в то время как Украине и всему миру День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов установлен 8 мая, когда нацистская Германия подписала акт о капитуляции).

