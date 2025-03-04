Прекращение поставок ракет Patriot приведет к масштабным разрушениям по всей Украине, подобным Харькову, а также значительным потерям среди военных. Как передает портал "Комментарии", такие последствия прекращения поставок военной помощи Украине описывает рейтинговое издание "The Economist".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтоб партнеры, как и глава Белого дома были сосредоточены на мире.

Соответствующую информацию вечером (в США еще 3 марта) подтвердил представитель Белого дома.

"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.

До того, как появилась реакция Белого дома издание "Bloomberg" сославшись на источник в Пентагоне написало, что Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Поставить процесс на паузу он приказал министру обороны США Питу Хегсету.

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Также издание "Комментарии" сообщало – переговорный процесс может возобновиться. Все, что нужно – это "реальное предложение" от президента Украины Владимира Зеленского, а также готовность Украины подключиться к переговорному процессу. Ведь дверь открыта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.



