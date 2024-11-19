Тестирование новых образцов: что еще кроме ATACMS могло прилететь в склад на Брянщине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украина продолжает активно совершенствовать свои возможности в области вооружения, проводя испытания новых образцов военной техники. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Ракетный удар
По его словам, одним из объектов последних атак стал 67-й арсенал Министерства обороны РФ, расположенный в Брянской области в 114 километрах от украинской границы. Этот состав уже становился мишенью в начале октября, когда был атакован с помощью нескольких десятков дронов в рамках масштабной кампании по уничтожению российских военных складов. Сгурец напомнил, что, по имеющимся данным, на этом арсенале хранились северокорейские боеприпасы, доставленные в Россию.
Згурец подчеркнул, что арсенал в Брянской области, хоть и небольшой, имеет высокую плотность хранения боеприпасов и занимает площадь 3,5 квадратных километра. Новость о том, что на этот раз для атаки использовались не дроны, а ракеты, указывает на применение более эффективных способов поражения. Среди возможных вариантов эксперт называет ракеты "Нептун" или другие современные разработки.
Таким образом, украинская оборонная промышленность продолжает развиваться, предлагая эффективные решения по обеспечению защиты и укрепления позиций ВСУ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, арсенал в Брянской области был поражен ракетами ATACMS .
Новости