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Тестирование новых образцов: что еще кроме ATACMS могло прилететь в склад на Брянщине

Не исключено, что для ударов по территории РФ Украина могла применить дальнобойные ракеты собственного производства

19 ноября 2024, 11:42
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Ткачик Олеся

Украина продолжает активно совершенствовать свои возможности в области вооружения, проводя испытания новых образцов военной техники. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Тестирование новых образцов: что еще кроме ATACMS могло прилететь в склад на Брянщине

Ракетный удар

По его словам, одним из объектов последних атак стал 67-й арсенал Министерства обороны РФ, расположенный в Брянской области в 114 километрах от украинской границы. Этот состав уже становился мишенью в начале октября, когда был атакован с помощью нескольких десятков дронов в рамках масштабной кампании по уничтожению российских военных складов. Сгурец напомнил, что, по имеющимся данным, на этом арсенале хранились северокорейские боеприпасы, доставленные в Россию.

Згурец подчеркнул, что арсенал в Брянской области, хоть и небольшой, имеет высокую плотность хранения боеприпасов и занимает площадь 3,5 квадратных километра. Новость о том, что на этот раз для атаки использовались не дроны, а ракеты, указывает на применение более эффективных способов поражения. Среди возможных вариантов эксперт называет ракеты "Нептун" или другие современные разработки.

"Возможно сейчас происходит тестирование новых образцов вооружения, о которых недавно говорили министр обороны и президент Украины. Они отметили, что Украина увеличила производство дальнобойных ракет на мощностях украинского оборонно-промышленного комплекса", — отметил Згурец.

Таким образом, украинская оборонная промышленность продолжает развиваться, предлагая эффективные решения по обеспечению защиты и укрепления позиций ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, арсенал в Брянской области был поражен ракетами ATACMS .




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zgurets-pripustiv-yakoyu-zbroeyu-vrazili-raketniy-arsenal-rf-na-bryanshchini
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