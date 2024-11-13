"Теряем город за городом": военный назвал главную причину

Командир минометной батареи Мирослав Борисенко считает основной проблемой украинской армии в том, что она еще не отошла от советского формата. По его словам, этот фактор создает условия, когда Украина теряет город за городом.

Украинский военный Мирослав Борисенко. Фото из открытых источников

Мирослав Борисенко в интервью "ТСН" прокомментировал ситуацию на фронте и указал на главную проблему в ВСУ. По его словам, она заключается не в том, что у Украины недостаточно западного оружия или новобранцев, а в советских традициях армии.

"Самая большая наша проблема в том, что остатки колониальной, имперской армии, они остались в украинской армии и живут по сей день. И основа проблема – это то, что офицеры, командиры, военно-политическое руководство не доверяют своим подчиненным и одновременно боятся тех, кто находится сверху. Это основная проблема, почему мы теряем город за городом", – утверждает военный.

По его словам, большинство командиров только сейчас начинают осознавать, что качественный состав подразделения – это важная часть защиты Украины и ее пути к победе в войне.

"Если вы не беспокоитесь о качестве своего подразделения, что люди, умеющие что-то делать, они стояли там, где должны быть – вы просто теряете всех людей, возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны или бригады не могут дальше функционировать, хотя и остаются на бумаге боеспособны", – объясняет командир минометной батареи.

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