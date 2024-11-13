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"Теряем город за городом": военный назвал главную причину

Украинский военный назвал существующую советскую систему в армии Украины главной проблемой на войне.

сегодня, 12:22
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Автор:
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Slava Kot

Командир минометной батареи Мирослав Борисенко считает основной проблемой украинской армии в том, что она еще не отошла от советского формата. По его словам, этот фактор создает условия, когда Украина теряет город за городом.

"Теряем город за городом": военный назвал главную причину

Украинский военный Мирослав Борисенко. Фото из открытых источников

Мирослав Борисенко в интервью "ТСН" прокомментировал ситуацию на фронте и указал на главную проблему в ВСУ. По его словам, она заключается не в том, что у Украины недостаточно западного оружия или новобранцев, а в советских традициях армии.

"Самая большая наша проблема в том, что остатки колониальной, имперской армии, они остались в украинской армии и живут по сей день. И основа проблема – это то, что офицеры, командиры, военно-политическое руководство не доверяют своим подчиненным и одновременно боятся тех, кто находится сверху. Это основная проблема, почему мы теряем город за городом", – утверждает военный.

По его словам, большинство командиров только сейчас начинают осознавать, что качественный состав подразделения – это важная часть защиты Украины и ее пути к победе в войне.

"Если вы не беспокоитесь о качестве своего подразделения, что люди, умеющие что-то делать, они стояли там, где должны быть – вы просто теряете всех людей, возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны или бригады не могут дальше функционировать, хотя и остаются на бумаге боеспособны", – объясняет командир минометной батареи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая заявила о "тупом управлении Сырского".

Также "Комментарии" писали о заместителе командира 3 ОШБр Максиме Жорине, который указывает на непонимание, почему военное командование создает новые бригады, однако не укомплектовывает старые.



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