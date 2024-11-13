"Теряем город за городом": военный назвал главную причину

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Slava Kot
Командир минометной батареи Мирослав Борисенко считает основной проблемой украинской армии в том, что она еще не отошла от советского формата. По его словам, этот фактор создает условия, когда Украина теряет город за городом.
Украинский военный Мирослав Борисенко. Фото из открытых источников
Мирослав Борисенко в интервью "ТСН" прокомментировал ситуацию на фронте и указал на главную проблему в ВСУ. По его словам, она заключается не в том, что у Украины недостаточно западного оружия или новобранцев, а в советских традициях армии.
По его словам, большинство командиров только сейчас начинают осознавать, что качественный состав подразделения – это важная часть защиты Украины и ее пути к победе в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая заявила о "тупом управлении Сырского".
Также "Комментарии" писали о заместителе командира 3 ОШБр Максиме Жорине, который указывает на непонимание, почему военное командование создает новые бригады, однако не укомплектовывает старые.
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