Терроризм на фоне заявлений о "мире": раскрыты ужасающие детали удара РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об очередной массированной атаке России, которая совмещала разные типы воздушных ударов по разным направлениям. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Фото: ГСЧС

По его словам, враг одновременно задействовал широкий спектр вооружений: крылатые ракеты, баллистические ракеты, управляемые ракеты воздушного базирования, а также ракеты, запущенные с моря и земли.

"В этот раз враг использовал все имеющиеся средства воздушного нападения — мы фиксировали как баллистику, так и крылатые ракеты, а также удары управляемыми авиационными ракетами с разных платформ", — уточнил Игнат.

В то же время он отметил эффективную работу украинских систем ПВО: было успешно перехвачено значительное количество вражеских объектов, в частности:

- десятки крылатых ракет,

- 4 авиационные управляемые ракеты,

- 64 ударных беспилотника-камикадзе.

"Это достаточно хороший результат, учитывая интенсивность атаки", — подчеркнул спикер.

Игнат обратил внимание и на масштабы разрушений, которые были зафиксированы после ударов, подчеркнув, что удары по большим городам баллистическими ракетами не имеют ничего общего с миром — это целенаправленный терроризм. Он также отметил действия украинских летчиков, в том числе экипажей самолетов F-16 и Мираж, которые задействованы в защите неба и смогли уничтожить еще несколько десятков вражеских воздушных объектов.

Ранее сообщалось, что Россия снова активизировала атаки на критическую инфраструктуру Украины. Так называемое "энергетическое перемирие" фактически снято — теперь в фокусе обстрелов снова объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска устроили очередную масштабную атаку на Украину, в результате которой погибли мирные жители. Цинически оправдывая свои действия, Кремль пытается переложить ответственность за трагедию, в том числе за гибель девяти человек в Киеве, сообщил Центр противодействия дезинформации.