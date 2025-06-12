Террор Украины на фоне заявлений о "мирных переговорах": Путин готовит страшный план

Российскому правителю Владимиру Путину выгодно демонстрировать готовность к мирному диалогу, не прекращая при этом полномасштабных атак на Украину. Такая тактика имеет четкую цель — создать у международного сообщества впечатление, что Украина больше не нуждается в активной военной поддержке, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Дипломат объяснил, что нынешняя стратегия Кремля состоит в параллельном ведении боевых действий и публичных заявлений о "мире". Это позволяет Москве давить на западные столицы, намекая на "конструктивность", и продолжать наступление на украинском фронте. По словам Чалого, таким образом Россия пытается быстро захватить больше территорий, пока еще имеет для этого ресурсы и время.

Чалый вспомнил, что Украина уже предпринимала попытки предложить перемирие, даже без предварительных условий и гарантий. Но реакция Москвы была показательной — вместо реальных переговоров Россия продолжила боевые действия, лишь имитируя дипломатическую активность.

"Путин использует "мирные инициативы" как инструмент дезориентации западных партнеров. Он показывает: смотрите, мы за переговоры — зачем сейчас Украине оружие? Но между тем армия РФ наступает, пытаясь взять под контроль новые территории", — подчеркнул Чалый.

Он также отметил, что, несмотря на агрессивные действия, ресурсы России не безграничны, и успехи или провалы на фронте могут прямо влиять на политическую ситуацию в США. Особенно это важно ввиду позиции Дональда Трампа, который, по мнению Чалого, предпочитает не вмешиваться активно в войну, ожидая более выгодную для себя геополитическую ситуацию.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние массированные обстрелы Украины со стороны РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин фактически издевается над мирными инициативами Дональда Трампа, сообщает The Guardian.