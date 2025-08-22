Территорий оказалось мало: на Западе поразили новый план Путина в Украине

Российский лидер Владимир Путин настаивает на том, чтобы Украина передала под контроль Кремля весь восточный Донбасс, отказалась от планов вступления в НАТО, объявила нейтралитет и не допускала на свою территорию западные войска. Главная цель Москвы – не просто захватить отдельные территории, а установить политический контроль над всей Украиной. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на информацию от Reuters, полученную от источников, близких к высшему руководству Кремля. По их данным, Путин заявил американским чиновникам, что готов приостановить наступательные действия в Запорожском и Херсонском направлениях, а также вернуть часть оккупированных территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

В то же время Москва настаивает на радикальном изменении основного принципа НАТО – запрета на расширение альянса на восток. Для этого необходимо пересмотреть и повторно ратифицировать соответствующий договор всеми странами-членами НАТО.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва стремится к политическому влиянию на всю Украину, а не только контролю над Донецкой областью.

"Это еще раз демонстрирует, что РФ не готова принять ни одно соглашение, не предусматривающее полной капитуляции Украины", — отмечают в ISW.

В то же время американский президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс выразили готовность поддержать инициативы, направленные на предотвращение возобновления войны Россией на украинской земле.

Как уже писали "Комментарии", российская пропаганда еще совсем недавно рисовала образ "союза двух сверхдержав", однако нынешняя ситуация резко смещается не в пользу Кремля. Трамп заставляет Путина оставить фантазии и перейти к настоящей дипломатии, заставляя вести диалог с Украиной на равных, что наносит ощутимый удар по репутации российского лидера.