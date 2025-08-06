Территории в обмен на мир в Украине: рассматривает ли Трамп такой сценарий завершения войны

Сценарий обмена территорий Украины на установление мира обсуждается уже давно. А с приходом Трампа на пост президента США об этом заговорили некоторые западные политики.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Дипломат и экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, возможен ли риск того, что под лозунгами остановить смерть могут навязать Украине сценарий, предусматривающий территориальные уступки.

"Система, все правительство, если брать правительство США, администрацию Трампа, они обеспокоены этим, и эта система легко восприняла позицию помощи Украине, симпатии относительно Украины, украинцев и т.д.", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, позиция Трампа другая – он предпочел бы заключить соглашение с Путиным. Однако большинство специалистов, как заметил Бессмертный, останавливается на том, что соглашения никакого с Москвой не будет. Причина – именно в отсутствии такого желания у Путина.

"Его курс взят на войну, и он смотрит, в том числе, на переговорный процесс, на диалог по поводу этих соглашений как на инструмент войны, а не как на инструмент достижения мира. Поэтому здесь понятно, что даже желания Дональда Трампа не ведут к принятию решения о прекращении огня или мира, здесь дело не в Трампе", — убежден Безсмертный.

По его словам, Путин заинтересован в том, чтобы использовать Трампа в достижении, в том числе путем дипломатии, своей цели. Эксперт подчеркнул, что достижение Путиным цели станет политической катастрофой самого Трампа.

"Все события, крутящиеся вокруг переговорного процесса, вокруг действий Дональда Трампа, они, безусловно, ориентированы на вещь, о которой Дональд Трамп мечтает", — отметил эксперт.

Напомним: на портале "Комментарии" опубликовано интервью с Романом Бессмертным.



