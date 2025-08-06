Территории в обмен на мир в Украине: рассматривает ли Трамп такой сценарий завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Сценарий обмена территорий Украины на установление мира обсуждается уже давно. А с приходом Трампа на пост президента США об этом заговорили некоторые западные политики.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Дипломат и экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, возможен ли риск того, что под лозунгами остановить смерть могут навязать Украине сценарий, предусматривающий территориальные уступки.
Однако, по его словам, позиция Трампа другая – он предпочел бы заключить соглашение с Путиным. Однако большинство специалистов, как заметил Бессмертный, останавливается на том, что соглашения никакого с Москвой не будет. Причина – именно в отсутствии такого желания у Путина.
По его словам, Путин заинтересован в том, чтобы использовать Трампа в достижении, в том числе путем дипломатии, своей цели. Эксперт подчеркнул, что достижение Путиным цели станет политической катастрофой самого Трампа.
Напомним: на портале "Комментарии" опубликовано интервью с Романом Бессмертным.