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Территории в обмен на членство в НАТО: глава Минобороны отреагировал на идею

Когда станет вопрос об обмене оккупированных территорий на членство Украины в НАТО, Умеров пригрозил сделать "очень плохие вещи"

18 октября 2024, 14:53
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Кравцев Сергей

Министр обороны Рустем Умеров пообещал сделать "очень плохие вещи", если ему кто-то предложит обменять оккупированные территории Украины на членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава МИнобороны сделал в комментарии журналисту "Радио Свобода".

Территории в обмен на членство в НАТО: глава Минобороны отреагировал на идею

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров заявил, что он не слышал, чтобы Запад предлагал Украине членство в НАТО в обмен на территории.

"Если бы такое было, я бы точно сделал очень плохие вещи", — сказал министр обороны.

Ранее в интервью "Financial Times" президент Владимир Зелоенский заявил, что те чиновники на Западе, которые продвигают соглашение, по которому Киев обменивает оккупированные Россией территории на членство в НАТО, ни о чем таком прямо не говорили с Украиной.

"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", — сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – отметил украинский лидер. 

Владимир Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Рустем Умеров, реагируя на заявление представителя советника президента, что США якобы настаивают на снижении возраста мобилизации до 18 лет, заявил, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".




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