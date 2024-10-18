Территории в обмен на членство в НАТО: глава Минобороны отреагировал на идею

Министр обороны Рустем Умеров пообещал сделать "очень плохие вещи", если ему кто-то предложит обменять оккупированные территории Украины на членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава МИнобороны сделал в комментарии журналисту "Радио Свобода".

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров заявил, что он не слышал, чтобы Запад предлагал Украине членство в НАТО в обмен на территории.

"Если бы такое было, я бы точно сделал очень плохие вещи", — сказал министр обороны.

Ранее в интервью "Financial Times" президент Владимир Зелоенский заявил, что те чиновники на Западе, которые продвигают соглашение, по которому Киев обменивает оккупированные Россией территории на членство в НАТО, ни о чем таком прямо не говорили с Украиной.

"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", — сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Рустем Умеров, реагируя на заявление представителя советника президента, что США якобы настаивают на снижении возраста мобилизации до 18 лет, заявил, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".



