Российский диктатор Владимир Путин использует главу Белого дома Дональда Трампа как инструмент давления на Украину через США. Территориальные уступки – только приманка, а главная цель Кремля – заключить широкий мирный договор на выгодных для России условиях. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин стремится не просто к признанию аннексированного Крыма, но и к контролю над другими оккупированными регионами, отказу Украины от вступления в НАТО, предоставлению ей нейтрального статуса и значительным внутриполитическим уступкам.

"Путин заставляет Украину через Трампа согласиться не только на территориальные уступки. Они — лишь инструмент и ловушка, которую Россия подсовывает американской стороне. К сожалению, США воспринимают это как главную проблему", — подчеркнул Фесенко.

На официальном уровне переговоры в Аляске не привели ни к каким договоренностям о территориях. Путин только озвучил свои требования Трампу и его администрации, но официальных соглашений не было. По словам эксперта, американцы слишком сосредоточились именно на вопросе территорий, являющихся ловушкой Кремля.

"О территориях на Аляске официально не договаривались, и мы имеем мало информации о том, что на самом деле обсуждалось. Даже свидетельства участников, таких как Стив Виткофф и Марко Рубио, отличаются. Без сомнения, Путин поднимал эти вопросы, но конкретных соглашений не было. Он просто передал свои "хотилки" Трампу и администрации", —.

Политолог предупреждает, что Кремль пытается заставить Украину капитулировать, согласившись на условия, которые для нее неприемлемы. Территории лишь ширма для более масштабных политических уступок, которые хочет навязать Путин.

Как уже писал портал "Комментарии", народный депутат Петр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода "Дружба" и пытается показать причастность к этой спецоперации. При этом политик умалчивает о том, что именно во времена его президентства этой трубой Путин качал российскую нефть и заработал $36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину.