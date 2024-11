Возвращение всех оккупированных Россией территорий больше не является главной целью Украины, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Для Украины важнейшие гарантии безопасности. Фото из открытых источников

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. Самое главное – гарантии безопасности", – сказал собеседник издания.

Чиновник отметил, что гарантии безопасности является самым сложным вопросом любого мирного соглашения. Он также сказал, что Украина хочет получить гарантии, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны. чтобы промышленные районы оставались слишком опасными для инвестиций.

Собеседник добавил, что ширина демилитаризованной зоны между армиями Украины и России также станет ключевым фактором в процессе мирных договоренностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерной оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.