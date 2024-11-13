logo

BTC/USD

89883.20

ETH/USD

3198.60

LTC/USD

75.00

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Территории – не самое главное. Украина изменила стратегию по мирному соглашению
commentss НОВОСТИ Все новости

Территории – не самое главное. Украина изменила стратегию по мирному соглашению

Для Украины важнейшие гарантии безопасности

13 ноября 2024, 23:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Возвращение всех оккупированных Россией территорий больше не является главной целью Украины, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Территории – не самое главное. Украина изменила стратегию по мирному соглашению

Для Украины важнейшие гарантии безопасности. Фото из открытых источников

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. Самое главное – гарантии безопасности", – сказал собеседник издания.

Чиновник отметил, что гарантии безопасности является самым сложным вопросом любого мирного соглашения. Он также сказал, что Украина хочет получить гарантии, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны. чтобы промышленные районы оставались слишком опасными для инвестиций.

Собеседник добавил, что ширина демилитаризованной зоны между армиями Украины и России также станет ключевым фактором в процессе мирных договоренностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерной оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2024/11/13/world/europe/trump-ukraine-russia-peace.html
Теги:

Новости

Все новости