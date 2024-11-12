Территориальные уступки Украины ради окончания войны: как изменилось мнение украинцев

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев выступают против территориальных уступок Украины ради достижения мира. Кроме того, численность тех, кто поддерживает такое решение, начала оставаться на одном уровне.

Отношение украинцев к территориальным уступкам для окончания войны. Фото из открытых источников

В новом опросе КМИС, проведенном в период с конца сентября и начале мая, 58% украинцев заявили, что Украина не должна отказываться от своих территорий ни при каких обстоятельствах, даже в том случае, если война будет длиться дольше и будет представлять угрозу независимости страны.

В начале вторжения выступавших против территориальных уступок в Украине было более 80% и такой показатель держался до декабря 2023 года, когда было зафиксировано 74%. В феврале 2024 года этот показатель снизился до 65%, а в мае – 55%, однако в октябре увеличился на 3 процентных пункта и составляет 58%.

Как указывает КМИС, в Украине 32% сторонников, выступающих за скорейшее достижение мира и сохранение независимости, даже в случае территориальных уступок.

В начале вторжения этот показатель не превышал 10%. В декабре 2023 года окончание войны через территориальные уступки поддерживало 19%, в феврале 2024 – 26%, а в мае – 32%. Однако дальше не последовал рост и в октябре показатель остался на том же месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на заявления о готовности Киева идти на территориальные уступки ради мирного соглашения.