logo

BTC/USD

86629.59

ETH/USD

3261.39

LTC/USD

75.77

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Территориальные уступки Украины ради окончания войны: как изменилось мнение украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Территориальные уступки Украины ради окончания войны: как изменилось мнение украинцев

Большинство украинцев против территориальных уступок ради окончания войны в Украине

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев выступают против территориальных уступок Украины ради достижения мира. Кроме того, численность тех, кто поддерживает такое решение, начала оставаться на одном уровне.

Территориальные уступки Украины ради окончания войны: как изменилось мнение украинцев

Отношение украинцев к территориальным уступкам для окончания войны. Фото из открытых источников

В новом опросе КМИС, проведенном в период с конца сентября и начале мая, 58% украинцев заявили, что Украина не должна отказываться от своих территорий ни при каких обстоятельствах, даже в том случае, если война будет длиться дольше и будет представлять угрозу независимости страны.

В начале вторжения выступавших против территориальных уступок в Украине было более 80% и такой показатель держался до декабря 2023 года, когда было зафиксировано 74%. В феврале 2024 года этот показатель снизился до 65%, а в мае – 55%, однако в октябре увеличился на 3 процентных пункта и составляет 58%.

Как указывает КМИС, в Украине 32% сторонников, выступающих за скорейшее достижение мира и сохранение независимости, даже в случае территориальных уступок.

В начале вторжения этот показатель не превышал 10%. В декабре 2023 года окончание войны через территориальные уступки поддерживало 19%, в феврале 2024 – 26%, а в мае – 32%. Однако дальше не последовал рост и в октябре показатель остался на том же месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на заявления о готовности Киева идти на территориальные уступки ради мирного соглашения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1447&page=1&t=13
Теги:

Новости

Все новости