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Терпение на грани даже у Эрдогана: Москве выдвинули серьезное предупреждение

МИД Турции заявил, что нежелание РФ идти на компромисс чревато ей сложной ситуацией

сегодня, 09:40
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Клименко Елена

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что отказ России продемонстрировать гибкость в переговорах по прекращению войны с Украиной может привести к ее международной изоляции. Об этом сообщает TRT Haber.

Терпение на грани даже у Эрдогана: Москве выдвинули серьезное предупреждение

Фото: из открытых источников

По словам министра, инициатива американского президента Дональда Трампа по немедленному прекращению боевых действий стала важным сигналом для других участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что как Украина, так и европейские партнеры уже проявили конструктивный подход и поддержали предложенную стратегию США.

Фидан подчеркнул, что если Кремль не последует этому примеру, он может потерять поддержку ключевых игроков и поставить себя в дипломатически уязвимое положение.

"Мы наблюдаем положительную динамику переговоров, стороны начинают фиксировать первые результаты", — отметил он.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила украинскую сторону на новый раунд переговоров, запланированный на 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская делегация представит меморандум, разработанный для мирного урегулирования, автором которого является советник Путина Владимир Мединский.

Несмотря на это, Кремль не предоставил Украине полный список своих требований, которые в Киеве расценили как попытку затянуть или обесценить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике эту позицию, назвав ее попыткой сделать переговоры формальностью без реального содержания.

Напомним, 16 мая в Стамбуле уже проходили переговоры между делегациями Украины и РФ. Хотя тогда не удалось добиться серьезных договоренностей, стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000, который завершился 25 мая.

Как уже писали "Комментарии", на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.



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