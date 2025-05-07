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Теракт в Харькове: что говорят в Минобороны о «смерти конструктора БПЛА»

В Минобороны опровергли фейк о гибели Андрея Гуменного

сегодня, 18:16
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Недилько Ксения

"В Харькове взорвали автомобиль известного конструктора беспилотных систем Андрея Гуменного". Об этом пишут Telegram-каналы со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Теракт в Харькове: что говорят в Минобороны о «смерти конструктора БПЛА»

Иллюстративное фото

На самом деле Рустем Умеров таких заявлений не делал, подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", – добавили в министерстве.

Теракт в Харькове: что говорят в Минобороны о «смерти конструктора БПЛА» - фото 2
Теракт в Харькове: что говорят в Минобороны о «смерти конструктора БПЛА» - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские Telegram-каналы, в том числе и для болгарской аудитории, распространяют информацию, что якобы украинская ПВО бьет по жилым домам в Киеве, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

На самом деле: за ночь россияне выпустили по Украине четыре баллистических ракеты и 142 дрона, половина из них – "шахеды". Один из русских дронов прицельно ударил по дому в Святошинском районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Всего в результате атаки на Киев семеро пострадавших, из них четверо – дети. Также в Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения.

"Нарративы российских пропагандистов о "кривой украинской ПВО" — это попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву. Такой прием роспропаганда использует каждый раз после террористических обстрелов кремля", — отмечают в Центре.



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