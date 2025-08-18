logo

BTC/USD

115401

ETH/USD

4322.25

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь ВСУ могут обстрелять всю территорию РФ: какое оружие появилось в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь ВСУ могут обстрелять всю территорию РФ: какое оружие появилось в Украине

Ракеты "Фламинго" называют мощнее, чем ракеты Tomahawk

18 августа 2025, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина запустила ракеты "Фламинго" в серийное производство. Об этом стало известно из сообщения в Фейсбук украинского фотографа Ефрема Лукацкого, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press. Он обнародовал фото готовых ракет в цехе, которые, по всей вероятности, уже готовы к отгрузке.

Теперь ВСУ могут обстрелять всю территорию РФ: какое оружие появилось в Украине

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В комментарии под фото указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании "Fire Point". Место расположения мастерской не разглашается.

Журналист также обратил внимание, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Портал Defense Express, занимающейся изучением разных образцов оружия, сделал предположение, что "Фламинго" – это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

"Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, включая то, что речь идет о большой крылатой ракете с фиксированным прямым крылом и размещение двигателя над фюзеляжем, никаких альтернатив не просматривается", — написал портал.

FP-5 может лететь на 3 тыс км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км в час, имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна — боевая часть.

Defense Express пишет, что таких ракет в мире немного и что они мощнее, чем ракеты Tomahawk, которые имеют боевую часть 450 кг. При этом Milanion Group отмечал, что может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц. 

"Также в компании декларировали, что в ракете использована спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ, а также инерциальная система", — добавили обозреватели.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине.

Теперь ВСУ могут обстрелять всю территорию РФ: какое оружие появилось в Украине - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/efrem.lukatsky/posts/24953228630950266?ref=embed_post
Теги:

Новости

Все новости