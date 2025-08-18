Теперь ВСУ могут обстрелять всю территорию РФ: какое оружие появилось в Украине

Украина запустила ракеты "Фламинго" в серийное производство. Об этом стало известно из сообщения в Фейсбук украинского фотографа Ефрема Лукацкого, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press. Он обнародовал фото готовых ракет в цехе, которые, по всей вероятности, уже готовы к отгрузке.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В комментарии под фото указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании "Fire Point". Место расположения мастерской не разглашается.

Журналист также обратил внимание, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Портал Defense Express, занимающейся изучением разных образцов оружия, сделал предположение, что "Фламинго" – это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

"Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, включая то, что речь идет о большой крылатой ракете с фиксированным прямым крылом и размещение двигателя над фюзеляжем, никаких альтернатив не просматривается", — написал портал.

FP-5 может лететь на 3 тыс км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км в час, имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна — боевая часть.

Defense Express пишет, что таких ракет в мире немного и что они мощнее, чем ракеты Tomahawk, которые имеют боевую часть 450 кг. При этом Milanion Group отмечал, что может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц.

"Также в компании декларировали, что в ракете использована спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ, а также инерциальная система", — добавили обозреватели.

