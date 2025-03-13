Теперь в Дию можно подать заявление о моральных страданиях и душевной боли

Лица, получившие моральные страдания и душевную боль от пропажи без вести близкого члена семьи в результате полномасштабной российской агрессии, могут подавать заявления о возмещении в Международный Реестр убытков через портал Дия . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Павла Фролова.

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Сделать это имеют право родители, дети, другой из супругов и гражданские партнеры лиц, а также другие члены семьи, если докажут наличие близких отношений и элементов зависимости с пропавшим без вести лицом.

"Пока заявления могут подаваться только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Подавать заявления нужно для привлечения к ответственности страны-агрессора и получения в будущем репараций за причиненный ущерб согласно международному праву", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как житель Винницы в конце 2024 года подал в суд с иском к государству Российской Федерации в лице посольства государства Россия в Украине о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом говорится в судебном решении, пишет портал "Комментарии".

Мужчина мотивировал свой иск тем, что в 2014 году РФ в результате проведения незаконного референдума и агрессивной политики захватила часть территории Украины, в том числе территорию Автономной Республики Крым, а 24.02.2022 совершила открытое нападение на Украину.

Также отмечается, что истец опасается своих родных. У него ухудшились отношения с людьми и созерцание разрушенных ракетными ударами зданий в г. Винница, в том числе дома быта "Юбилейный", где погибли многие люди, семьи, дети. Истец находился в 300 метрах от эпицентра взрыва, поскольку проживает рядом. из-за войны истец потерял работу, а поиск новой работы занял много времени и это также было стрессом для истца.