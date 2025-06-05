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Теперь у США есть все основания для введения жестких санкций против РФ: что известно

Россия не может победить Украину военной силой, поэтому применяет террористические удары по гражданским объектам.

сегодня, 20:30
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Клименко Елена

По мнению военного аналитика и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, удар России по зданию Херсонской облгосадминистрации служит очередным доказательством для США о необходимости усиления санкций против страны-агрессора. Российские войска наносят удары исключительно по гражданским объектам, что подчеркивает их террористическую тактику.

Теперь у США есть все основания для введения жестких санкций против РФ: что известно

Фото: из открытых источников

Самусь отметил, что атака на Херсонскую ОГА не может рассматриваться как адекватный ответ на удары Украины по российским военным аэродромам. Он отметил, что административное здание было пустым из-за постоянных обстрелов, и нападение на него не имело никакого военного смысла.

"Если это демонстрация того, что Россия способна уничтожать гражданские объекты, это уже известно. Россия не может победить Украину военными методами, поэтому переходит к террористическим ударам по мирным объектам", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что Украина, поражая исключительно военные цели, не вредит гражданским, в отличие от РФ, которая целенаправленно бомбит мирные здания и угрожает мирным жителям.

По мнению Самуся, Россия применяет террор и пытается посеять страх, хаос и панику, чтобы ослабить сопротивление Украины. Поэтому для американской стороны удар по Херсонской ОГА является весомым аргументом для введения новых санкций против Кремля.

"Путин неадекватен и продолжает следовать своей ошибочной логике, веря в победу. Именно поэтому на него нужно давить гораздо сильнее", — резюмировал аналитик.

Как уже писали "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на достижение мирного соглашения с Российской Федерацией, которое могло бы положить конец масштабной войне в Украине. Об этом в эфире канала КИЕВ24 рассказал военный эксперт Денис Попович, отмечая ключевые позиции бывшей команды в Вашингтоне.



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