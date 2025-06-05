Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
По мнению военного аналитика и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, удар России по зданию Херсонской облгосадминистрации служит очередным доказательством для США о необходимости усиления санкций против страны-агрессора. Российские войска наносят удары исключительно по гражданским объектам, что подчеркивает их террористическую тактику.
Фото: из открытых источников
Самусь отметил, что атака на Херсонскую ОГА не может рассматриваться как адекватный ответ на удары Украины по российским военным аэродромам. Он отметил, что административное здание было пустым из-за постоянных обстрелов, и нападение на него не имело никакого военного смысла.
Он также подчеркнул, что Украина, поражая исключительно военные цели, не вредит гражданским, в отличие от РФ, которая целенаправленно бомбит мирные здания и угрожает мирным жителям.
По мнению Самуся, Россия применяет террор и пытается посеять страх, хаос и панику, чтобы ослабить сопротивление Украины. Поэтому для американской стороны удар по Херсонской ОГА является весомым аргументом для введения новых санкций против Кремля.
Как уже писали "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на достижение мирного соглашения с Российской Федерацией, которое могло бы положить конец масштабной войне в Украине. Об этом в эфире канала КИЕВ24 рассказал военный эксперт Денис Попович, отмечая ключевые позиции бывшей команды в Вашингтоне.
Новости