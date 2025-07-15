Теперь судьба Украины зависит всего от одного фактора: о чем идет речь

Готовность президента США Дональда Трампа продать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и другое оружие существенно поможет украинской армии. Но главный вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для доставки нового оружия Украине и в каком количестве. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

СМИ отметило, что теперь обещанное Трампом наращивание обороноспособности Украины, зависит от скорейшего размещения в стране достаточного количества Patriot и, в долгосрочной перспективе, от наращивания производства Западом перехватчиков для дронов и ракет, которыми РФ атакует Украину.

Авторы публикации отметили, нынешнее решение Трампа может стать важнейшим поворотом в войне в Украине. Передача оружия союзникам, для дальнейшей поставки Украине, является первым случаем, когда Белый дом согласился поставить Украине оружие, выходящее за рамки поставок, начатых бывшим президентом Джо Байденом.

Стоимость пакета поставок оружия для Украины может составить около $10 млрд, сообщили два источника издания, знакомые с поставками.

При этом издание отметило, что возможности США и их союзников по предоставлению систем ПВО Украине ограничены не только стоимостью систем "Пэтриот", но и производственными мощностями Запада.

"Если европейцы отправят имеющиеся системы "Пэтриот" Украине и используют новые поставки из США для компенсации потерь, это будет иметь значение. Но если они будут ждать новых систем "Пэтриот", а потом только осуществлять поставки Украине, тогда помощь будет слишком запоздалой", — сказала Кристина Берзина из аналитического центра Германского фонда Маршалла.

"Чтобы ускорить поставку систем Patriot, европейские страны могли бы предоставить перехватчики из имеющихся запасов, при условии, что их потом заменят системами, закупленными у США", — отметило издание.

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