В течение последних двух ночей кафиры значительно сократили количество атак с участием смешанного флота дронов — Shahed - 136, Гербера и Пародии. По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, это указывает на накопление резервов.

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В ночь на 17 июля зафиксировано 64 дрона — это свидетельствует о том, что около 140 единиц остались неиспользованными. На следующую ночь было применено 35 дронов, поэтому накопление могло составить до 170. Если учесть сегодняшние сутки, суммарный запас произведенных и зарезервированных Shahed - 136, Герберов и Пародий может превышать 500.

Коваленко также привел расчеты: ежесуточный выход Shahed - 136 в июле составляет около 100 штук с вариацией ±10–15 %. Дроны-приманки—“Герберы” и „Пародии”— производятся еще интенсивнее: более 100 единиц в день с несколько выше вероятностью плюс 15%, поскольку их изготовление проще и дешевле.

"Если тренд сохранится, состоится сосредоточенный массированный налет, в том числе и по столице", — предостерег Коваленко.

Сейчас в столице наблюдается настоящее затишье в атаках, что вызвало предположение: не связано ли это с визитом спецпредставителя США Кита Келлога. Президент Зеленский даже отметил, что Путин якобы "боится США", поскольку интенсивность обстрелов уменьшилась во время поездок американских чиновников, включая Келлога.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что дроны производятся в большом количестве во время войны в Украине, ведь они недороги, эффективны и являются одной из ключевых причин, почему Украина уверена в способности сдержать российское наступление в этом году и в будущем, сообщает Reuters.