Телефонный звонок, который может изменить переговоры о ЕС

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить причины, по которым Будапешт продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Bloomberg, звонок прошел сразу после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и руководителями государств ЕС. Во время этой встречи европейские лидеры призвали Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы сдвинуть вопрос с места.
Трамп позвонил Орбану
По данным источников, в ходе разговора венгерский премьер не только объяснил собственную позицию по переговорам с Украиной, но и выразил заинтересованность в проведении нового раунда контактов между Владимиром Путиным и Зеленским.
На следующий день Орбан сделал публичное заявление в Facebook, где фактически подтвердил неизменность позиции Будапешта. Он отметил, что членство Украины в ЕС не может рассматриваться как элемент системы безопасности, а увязывание этих двух вопросов — "лишнее и даже опасное".
Таким образом, даже несмотря на привлечение Вашингтона, венгерская позиция по блокированию украинского евроинтеграционного процесса остается неизменной.