Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить причины, по которым Будапешт продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Bloomberg, звонок прошел сразу после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и руководителями государств ЕС. Во время этой встречи европейские лидеры призвали Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы сдвинуть вопрос с места.

Трамп позвонил Орбану

По данным источников, в ходе разговора венгерский премьер не только объяснил собственную позицию по переговорам с Украиной, но и выразил заинтересованность в проведении нового раунда контактов между Владимиром Путиным и Зеленским.

На следующий день Орбан сделал публичное заявление в Facebook, где фактически подтвердил неизменность позиции Будапешта. Он отметил, что членство Украины в ЕС не может рассматриваться как элемент системы безопасности, а увязывание этих двух вопросов — "лишнее и даже опасное".

Таким образом, даже несмотря на привлечение Вашингтона, венгерская позиция по блокированию украинского евроинтеграционного процесса остается неизменной.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстонская политика и новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что путину нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств.

Она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть максимально надежными и прочными, чтобы Россия не смогла перегруппироваться и снова напасть. По ее словам, Европейский Союз будет приобщаться к усилению этих гарантий, в частности, через подготовку украинских военных, укрепление Вооруженных сил и поддержку оборонной промышленности Украины. Также ЕС и дальше будет давить на российскую военную экономику.









