logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Телефонный звонок, который может изменить переговоры о ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Телефонный звонок, который может изменить переговоры о ЕС

Трамп лично звонил по телефону Орбану из-за блокирования переговоров по членству Украины в ЕС

19 августа 2025, 23:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить причины, по которым Будапешт продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Bloomberg, звонок прошел сразу после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и руководителями государств ЕС. Во время этой встречи европейские лидеры призвали Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы сдвинуть вопрос с места.

Телефонный звонок, который может изменить переговоры о ЕС

Трамп позвонил Орбану

По данным источников, в ходе разговора венгерский премьер не только объяснил собственную позицию по переговорам с Украиной, но и выразил заинтересованность в проведении нового раунда контактов между Владимиром Путиным и Зеленским.

На следующий день Орбан сделал публичное заявление в Facebook, где фактически подтвердил неизменность позиции Будапешта. Он отметил, что членство Украины в ЕС не может рассматриваться как элемент системы безопасности, а увязывание этих двух вопросов — "лишнее и даже опасное".

Таким образом, даже несмотря на привлечение Вашингтона, венгерская позиция по блокированию украинского евроинтеграционного процесса остается неизменной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстонская политика и новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что путину нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств.
Она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть максимально надежными и прочными, чтобы Россия не смогла перегруппироваться и снова напасть. По ее словам, Европейский Союз будет приобщаться к усилению этих гарантий, в частности, через подготовку украинских военных, укрепление Вооруженных сил и поддержку оборонной промышленности Украины. Также ЕС и дальше будет давить на российскую военную экономику.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/after-putin-call-trump-rang-orban-over-ukraine-eu-membership
Теги:

Новости

Все новости