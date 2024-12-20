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Тела 503 защитников вернули в Украину: из какого направления забрали больше всего погибших

Тела погибших вернули с трех направлений и из моргов РФ

сегодня, 14:01
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Кречмаровская Наталия

Украина вернула тела 503 погибших защитников. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что возврат состоялся по результатам проведенных репатриационных мероприятий.

Тела 503 защитников вернули в Украину: из какого направления забрали больше всего погибших

Фото из открытых источников

Среди возвращенных павших Защитников Украины:

  • 403 из Донецкого направления;

  • 12 из Луганского направления;

  • 57 из Запорожского направления;

  • из моргов на территории РФ возвращен 31 погибший.

В Координационном штабе отметили, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним, что в начале ноября в Украину вернули тела 563 погибших защитников. Удалось репатриировать, как рассказывал портал "Комментарии", 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 погибших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Отметим, что в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, по каким направлениям фронта самая сложная ситуация. Кураховское и Покровское направления, как сообщал портал "Комментарии", остаются наиболее сложными. "Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение", — отметил он. Есть неплохие наши оборонные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории”, — отметил Владимир Зеленский.

Также, по его словам, важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол.



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Источник: https://t.me/Koord_shtab/9831
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