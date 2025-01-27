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Технологии будущего уже сегодня: какие возможности получили военные

Mission Control доступен всем пользователям DELTA

сегодня, 18:17
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Автор:
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Амбарцумян Анна

На поле боя каждая секунда имеет большое значение, а новые технологии способны спасти жизнь и приблизить победу. Теперь все пользователи боевой системы DELTA получили доступ к модулю Mission Control. Эта передовая разработка позволяет не только координировать миссии экипажей БПЛА в реальном времени, но и повышать эффективность военных операций. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Технологии будущего уже сегодня: какие возможности получили военные

Фото из открытых источников

Новый модуль позволяет планировать маршруты дронов, распределять зоны ответственности и собирать данные с миссий для анализа. Благодаря этому значительно уменьшается риск дружественного огня и улучшается взаимодействие между подразделениями. К общему доступу Mission Control уже использовали более 300 военных подразделений, осуществивших 200 000 успешных миссий. Ежедневно через модуль планируется до 900 сделок.

Mission Control является важным шагом вперед в развитии экосистемы DELTA и современных военных технологий. Этот модуль не только обеспечивает высокий уровень цифровизации и поддержки принятия решений в сложных боевых условиях, но и открывает возможности для внедрения новых процессов управления в армии", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Mission Control также работает в тандеме с другими модулями DELTA, такими как Monitor для ситуаций и Vezha для видеоанализа поля боя. Этот интегрированный подход создает единую информационную систему, которая повышает точность и результативность выполнения боевых задач, помогая уничтожать врага быстрее и эффективнее.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины объявило о принятии в эксплуатацию новейшего беспилотного авиационного комплекса Poseidon , разработанного отечественными специалистами. Этот беспилотник уже признан пригодным для использования подразделениями сил обороны и имеет серьезные преимущества в условиях современного боевого поля. Его уникальные характеристики обещают значительно повысить эффективность украинских военных операций.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/modul-mission-control-stav-dostupnim-dlya-vsih-koristuvachiv-delta-katerina-chernogorenko
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