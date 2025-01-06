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Техника «карусели» застала россиян врасплох: что произошло в Курской области

ВСУ провели атаку по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным

сегодня, 11:28
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Кравцев Сергей

В воскресенье российские и украинские войска начали отдельные, но одновременные атаки по разным направлениям на территории Курской области. Возможно, одна атака должна была помешать другой, однако результаты этих атак будут видны лишь через несколько дней. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс. 

Техника «карусели» застала россиян врасплох: что произошло в Курской области

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Знали ли украинцы о приходе русских? Знали ли русские о приходе украинцев? Трудно сказать, и может пройти несколько дней, прежде чем дым рассеется и станут ясны мотивы и результаты", — отмечает эксперт.

Как отмечает аналитик, украинцы продвинулись чуть менее чем на две мили, но пока неясно, смогут ли они закрепиться и удержать завоеванные позиции. В то же время россияне атаковали большими силами бронетехники, нацелившись на северо-западный край Курского выступа в районе деревень Малая Локня, Леонидово и Свердликово. В этой атаке участвовали бойцы 155-й и 810-й морских пехотных бригад и 106-й воздушно-десантной дивизии, всего было задействовано около 40 единиц техники, это сделало ее самой крупной с момента вторжения ВСУ.

При этом, как отмечает Акс, русские предсказуемо атакуют Курский выступ одними и теми же бригадами, и полками на одних и тех же участках с октября. В то же время украинская атака нанесла удар по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным, и поэтому мог оказаться более неожиданным.

Кроме того, украинское наступление возглавлялось саперными машинами, а для транспортировки использовались бронированные грузовики и боевые машины, которые высаживали пехотинцев, а затем возвращались к основной украинской линии.

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