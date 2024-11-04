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«Те же яйца»: военный раскритиковал Госоператора тыла за провал в поставке продовольствия

Провал в поставке продуктов и вещей на фронте происходит из-за халатности ДОТа

сегодня, 11:59
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Недилько Ксения

В поставках и продуктов и других важных вещей для армии до сих пор происходит беспредел, несмотря на то, что Государственный оператор тыла (ГОТ) должен был навести порядок в этой сфере. Неспособность ГОТа военные объясняют тем, что доверили эту задачу "хорошим парням", одним из которых является руководитель структуры Арсен Жумадилов. К таким выводам пришел военнослужащий Кирилл Сазонов.

«Те же яйца»: военный раскритиковал Госоператора тыла за провал в поставке продовольствия

Некачественные продукты на фронте

Военный возмущен недавними заявлениями главы ГОТ, где он, комментируя скандалы по поводу некачественной продукции, утверждает, что "даже в киевских супермаркетах можно встретить некачественные овощи и фрукты".

"Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между заходящим в магазин покупателем и военным, сидящим в окопе. В магазине можно либо не покупать продукты, которые не нравятся, либо можно пожаловаться или потребовать возврата денег. Как этот процесс представляет себе Жумадилов, если речь идет о военном на фронте?", – задается вопросом Сазонов.

Также, по его мнению, ГОТ создает такие условия для поставщиков, что нормальные компании даже не хотят связываться с госзакупками.

"Все обещают разогнать сидящую на госзаказах мафию, а потом успешно с ней сотрудничают. И виноват кто угодно, но не ГОТ и не Жумадилов… Очевидно, что ГОТ – это те же "яйца по 17", только в профиль", – заключает Сазонов, подчеркивая также, что ГОТ заключает прямые контракты с поставщиками вне системы Прозорро.

Военный предупреждает: если Жумадилов возглавит объединенные между собой ГОТ и Агентство по оборонным закупкам, тогда "страшно представить, что будет с закупкой оружия".

Напомним, ранее СМИ сообщали, как Жумадилов втемную отдает миллиардные контракты удобным поставщикам.



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