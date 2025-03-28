ТЦК штрафуют украинских военных, которые воюют на фронте

Народная депутат группы "Партия "За будущее"" Анна Скороход заявила, что бывают случаи, когда работники ТЦК штрафуют украинских военных за неявку по повестке, несмотря на то, что те находятся на фронте три года.

ТЦК штрафуют украинских военных. Фото из открытых источников

Анна Скороход рассказала, что в последнее время начала чаще получать обращения от военных о штрафах, выписанных ими работниками ТЦК из-за неявки за повесткой.

"Их штрафуют за то, что они не явились за повесткой в ТЦК, а они уже третий год на фронте. И они в розыске. У меня вопрос к ТЦК: "Они вообще проверяют, что они кому присылают и на каком основании?"", — говорит нардепка.

По ее словам, у военных могут возникнуть проблемы с обжалованием этих повесток, ведь они находятся на фронте и не могут вовремя обратиться в суд.

"Штраф ты платишь или обжалуешь в суде. Для того чтобы его обжаловать в суде, у тебя есть определенный срок. Если ты пропускаешь срок – ты уже обязан оплатить тот штраф. Как военнослужащий, получивший домой на почту штраф, вообще может что-то с ним сделать?", — сказала Скороход в эфире Новости.LIVE.

Народная депутат добавила, что у нее есть сомнения, проверяют ли сотрудники ТЦК, была ли получена повестка, или вообще она направлялась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, незаконные задержания и избиения представителями ТЦК и СП стали новым вирусным трендом в последнее время в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине начали блокировать банковские счета уклонистам, которые нарушают правила мобилизации.