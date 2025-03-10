ТЦК позволят отлавливать украинцев сетками и применять шокеры: что известно

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Кречмаровская Наталия
В Киеве продолжается мобилизация – и хотя факты бусификации случаются, российская пропаганда пытается посеять панику среди украинского общества.
Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что ТЦК якобы позволили отлавливать украинцев сетками и применять шокеры, оказались фейками. Информацию об усилении мобилизации распространяет кремлевский пропагандист Борис Рожин в Telegram.
Соответствующее решение принял правоохранительный Комитет Верховной Рады и рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины".
Этот законопроект уже прошел первое чтение еще 22 мая и теперь ожидает окончательного утверждения. Напомним, что стандартная группа оповещения – это полиция и военнослужащие ТЦК и СП и отнюдь не Нацгвардия.
Напомним, что в Верховной Раде, как писал портал "Комментарии", готовят уклоняющимся привлекательное предложение.
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