В Киеве продолжается мобилизация – и хотя факты бусификации случаются, российская пропаганда пытается посеять панику среди украинского общества.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что ТЦК якобы позволили отлавливать украинцев сетками и применять шокеры, оказались фейками. Информацию об усилении мобилизации распространяет кремлевский пропагандист Борис Рожин в Telegram.

"На самом деле: речь идет не о ТЦК и СП, а о Нацгвардии, которую хотят наделить правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования или пытается избежать прохождения контроля на КПП", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял правоохранительный Комитет Верховной Рады и рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины".

"Согласно документу, нацгвардейцы будут иметь право применять физическое влияние, в частности средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.) для обеспечения личной безопасности и/или безопасности других лиц, пресечения правонарушения, задержания лица, совершившего правонарушение", — сообщили в Центре.

Этот законопроект уже прошел первое чтение еще 22 мая и теперь ожидает окончательного утверждения. Напомним, что стандартная группа оповещения – это полиция и военнослужащие ТЦК и СП и отнюдь не Нацгвардия.

Напомним, что в Верховной Раде, как писал портал "Комментарии", готовят уклоняющимся привлекательное предложение.



