ТЦК пополняют состав ВСУ наркоманами, пьяницами и больными — военный

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Недилько Ксения
ТЦК забирают на улицах мужчин, не способных воевать. Об этом в эфире "Новости Live" сообщил военный-спецназовец и топ-блогер Кирилл Сазонов.
Иллюстративное фото
Он заявил, что такие мобилизованные только забирают ресурсы армии, но на фронте они не станут боеспособными бойцами.
Сазонов отмечает, что такие мобилизованные только отнимают время, силы и ресурсы, но не смогут пойти в разведку или управлять БПЛА.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине, вероятно, в Кривом Роге, трое мужчин в тактической одежде, двое в черной и один в камуфляжной насильно схватили мужчину на улице и затолкали в автомобиль, внешне похожий на полицейский. Такое видео было опубликовано пользователями в местных каналах.
При этом все время рядом с автомобилем, куда заталкивали мужчину, вертелась собака, с которой до этого гулял мужчина, в отношении которого были применены принудительные действия. Подпись видео была такова: "В Кривом Роге ТЦК упаковали мужчину, а на дороге осталась собака, которую он выгуливал".
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