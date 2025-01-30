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ТЦК пополняют состав ВСУ наркоманами, пьяницами и больными — военный

Мобилизированные, кого забирает ТЦК, не в состоянии воевать, считает эксперт

сегодня, 12:35
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Недилько Ксения

ТЦК забирают на улицах мужчин, не способных воевать. Об этом в эфире "Новости Live" сообщил военный-спецназовец и топ-блогер Кирилл Сазонов.

ТЦК пополняют состав ВСУ наркоманами, пьяницами и больными — военный

Иллюстративное фото

Он заявил, что такие мобилизованные только забирают ресурсы армии, но на фронте они не станут боеспособными бойцами.

"Пополнение, которое ТЦК присылают, они очень вызывают много вопросов у нас. Приедешь за пополнением, смотришь, кого тебе предлагают – а кого ты там возьмешь? Ну, на самом деле. Кто-то явный наркоман, кто-то "аватар" – его заносить надо в автобус, кто-то болен и он пришел сюда с такой кучей документов, чтобы сразу пойти на госпиталь и его через полгода спишут. Зачем он здесь нужен?" – задается вопросом военный.

Сазонов отмечает, что такие мобилизованные только отнимают время, силы и ресурсы, но не смогут пойти в разведку или управлять БПЛА.

"Он пришел, его надо привезти, где-то поселить, все это время кормить, платить ему зарплату, обеспечить его формой, броником, автоматом – тратить на него время, силы, ресурсы, деловод заполняет на него кучу бумаг, бумаги на него идут в фин асть. То есть куча людей занимаются его обслуживанием, а он пришел сюда, пойдет на госпиталь и через полгода его спишут, или он уже не может протрезветь, или безнадежно больной. Зачем нам такие нужны, он не будет бойцом. Кто пойдет в разведку, будет управлять БПЛА?" – отмечает спецназовец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине, вероятно, в Кривом Роге, трое мужчин в тактической одежде, двое в черной и один в камуфляжной насильно схватили мужчину на улице и затолкали в автомобиль, внешне похожий на полицейский. Такое видео было опубликовано пользователями в местных каналах.

При этом все время рядом с автомобилем, куда заталкивали мужчину, вертелась собака, с которой до этого гулял мужчина, в отношении которого были применены принудительные действия. Подпись видео была такова: "В Кривом Роге ТЦК упаковали мужчину, а на дороге осталась собака, которую он выгуливал".



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