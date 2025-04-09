ТЦК отправили на фронт: более половины военных переведены в боевые части

Сейчас штат ТЦК начали формировать из военных, которые уже воевали, но получили ранения или контузии на фронте. Но много и тех, кто не воевал, но по состоянию здоровья пригоден. Таких в 2024-2025 годах начали отправлять в боевые части. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Ткаченко в ответ на запрос "Главкома", передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным Командования Сухопутных войск, почти 70% военнослужащих из числа тех, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах пошли воевать.

Там объяснили, что конкретное количество военнослужащих, которые служат в ТЦК и СП, не могут обнародовать, поэтому ответ на запрос журналистов был сформирован в процентах.

"Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую", – прокомментировал эти данные источник в штабе Сухопутных войск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что количество желающих учиться в аспирантуре во время войны выросло втрое. В Кабмине решили изменить условия поступления и учебы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его данным, Кабмин изменил порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования. В частности, теперь всем желающим поступить на аспирантуру придется сдавать экзамен по иностранному языку при поступлении. Уйдет в прошлое норма, позволявшая не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, если у поступающего был международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.).