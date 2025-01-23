Президент Владимир Зеленский в Давосе заявил, что не видит необходимости снижать мобилизационный возраст и призывать на фронт мужчин младше 25 лет. По его словам, тогда на фронте будет больше молодежи без оружия.

Мобилизация в Украине

На такое заявление отреагировал военный Юрий Касьянов и иронически предположил, что, вероятно, существует какое-то особое оружие для молодежи, потому что других отправляют на фронт.

"ТЦК отлавливают уже последних стариков, вероятно, для них есть в наличии особое, стариковское оружие. В то же время, всем известно, что на фронте не хватает людей, и именно за это, если искать первопричины, Печерский суд арестовал офицеров действующей армии. И, очевидно, бойцы нужны хотя бы для обеспечения нормальной ротации тех, кто уже три года в окопах, а некоторые и больше", — отметил Касьянов.

Он предположил, что подобную позицию не поймут вдохновители сохранения идеи "генофонда". Впрочем, по его словам, нужно четко понимать, что сейчас все украинцы в одной лодке.

"Если мы не будем все вместе грести в правильном направлении, то украинский генофонд вскоре может стать российским, и украинская молодежь пойдет служить в российскую армию, Печерский суд переименуют в Советский, а офис президента Украины – в резиденцию представителя президента России", – заявил Касьянов .

При этом он подчеркнул, что Украине не хватает не оружия, а здравомыслия и ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина ежедневно теряет новые территории из-за наступательных действий российских войск, и главной причиной этого является недостаток пехоты, а не оружия, сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на Донбассе.



