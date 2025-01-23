ТЦК отлавливает последних стариков: военные бьют тревогу из-за решений власти

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский в Давосе заявил, что не видит необходимости снижать мобилизационный возраст и призывать на фронт мужчин младше 25 лет. По его словам, тогда на фронте будет больше молодежи без оружия.
Мобилизация в Украине
На такое заявление отреагировал военный Юрий Касьянов и иронически предположил, что, вероятно, существует какое-то особое оружие для молодежи, потому что других отправляют на фронт.
Он предположил, что подобную позицию не поймут вдохновители сохранения идеи "генофонда". Впрочем, по его словам, нужно четко понимать, что сейчас все украинцы в одной лодке.
При этом он подчеркнул, что Украине не хватает не оружия, а здравомыслия и ответственности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина ежедневно теряет новые территории из-за наступательных действий российских войск, и главной причиной этого является недостаток пехоты, а не оружия, сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на Донбассе.
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