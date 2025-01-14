ТЦК не вправе забирать мобильные телефоны у граждан, но могут ограничить зоны их использования. Об этом на брифинге заявила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак.

Рейды ТЦК

Она также отметила, что из-за того, что в помещениях ТЦК ведется работа с документами и личными данными граждан, там может быть ограничена мобильная связь, однако работники ТЦК все равно обязаны предоставить гражданину такое помещение, откуда он сможет совершить телефонный звонок.

Кроме этого, Козак отметила, что до 3 часов может продолжаться административное задержание за нарушение правил мобилизации. Если военнообязанный оказывает неповиновение работникам ТЦК или полиции, его могут держать до 3 суток.

Заместителю начальника Киевского ТЦК неизвестно о том случае, когда из-за действий ее коллег кот остался в замкнутой квартире на 6 дней. Она подчеркнула, что ей неизвестны случаи, когда домашние животные остаются без присмотра из-за содержания их владельцев в ТЦК. По ее словам, мужчинам дают время на решение бытовых дел, но только тем, кто самостоятельно обращается в военкомат.

Категория 50+ — это будущие водители, логисты и тыловики, подчеркнула Лариса Козак. По ее словам, обычно военнообязанные такого возраста считают пригодными к несению службы в частях обеспечения.

Также она добавила, что полиция имеет право без сотрудников ТЦК проводить уведомления военнообязанных, но не мобилизовать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове группа людей напала на бус ТЦК с мобилизованными. Группа людей перегородила дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских автомобилей вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10. Полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчины обнаружен и изъят стартовый пистолет и патроны к нему.



