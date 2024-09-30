ТЦК: Наличие права на отсрочку не означает наличие отсрочки

Военнообязанные мужчины согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" могут иметь отсрочку от призыва на службу в армию. Однако многие, найдя себя в этом списке, считают, что уже имеют эту отсрочку, не оформив соответствующие документы.

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Начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин сообщил, что основания для предоставления отсрочек определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а порядок предоставления определен Постановлением №560 Кабинета министров Украины. Каждый военнообязанный мужчина должен ознакомиться с данными документами.

"При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5" — говорится в Постановлении.

Отдельно майор остановился на важной детали:

"Хочу обратить внимание на формулировку – лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое согласно Закону Украины "Об обращениях граждан" может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение посылается по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть отправлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — подчеркнул офицер.

Он подчеркнул, что действительно – в ТЦК и СП Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации почтой, в том числе электронной, однако все заявители получают ответ, что согласно Постановлению Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 военнообязанные подают заявление на имя главы комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты по своим запросам.