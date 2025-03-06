Тайные переговоры украинских политиков с США: о чем говорили на самом деле

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Лиля Воробьева
О тайных переговорах Петра Порошенко и Юлии Тимошенко сообщило Politico – пятый президент Украины и бывший премьер отреагировали на эту информацию. Они опровергли, что речь шла о выборах.
Порошенко и Тимошенко (фото из открытых источников)
Издание писало, что главной темой разговора якобы был вопрос возможности проведения досрочных президентских выборов в Украине. Сейчас выборы отложены из-за действующего в стране военного положения.
Политик подтвердил контакт с представителями США, однако заявил, что он и его команда выступают категорически против выборов во время войны, написал он на своей странице в Facebook.
Выборы в Украине возможны только после прекращения огня и заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности, подчеркнул Порошенко. После этого должно прекратиться действие военного положения.
Нардепка Юлия Тимошенко также сделала сообщение в Facebook по этому поводу. Она также подтвердила контакты своей команды с союзниками, однако опровергла, что речь шла о выборах в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что работники Трампа провели секретные переговоры в Киеве . Четверо высокопоставленных чиновников из окружения президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Владимира Зеленского в Киеве. Обсуждались выборы. Об этом пишет "Politico".
Ссылаясь на источники издания, представители Трампа провели переговоры с "безжалостно амбициозным бывшим премьер-министром" Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, непосредственного предшественника Зеленского на посту президента.
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