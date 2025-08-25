Тайная встреча в крепости: о чем будут говорить Макрон и Шольц

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в свою летнюю резиденцию Форт де Брегансон для проведения двусторонних переговоров. По информации Le Monde, встреча состоится в четверг и станет особым дипломатическим жестом: это лишь третий случай в истории, когда глава германского правительства посещает эту резиденцию. Ранее подобную честь имели только Гельмут Коль и Ангела Меркель.
О чем будет разговор Макрона и Шольца
В Елисейском дворце подчеркнули, что приглашение в Форт де Брегансон является "знаком особого уважения" к немецкому канцлеру. Главной темой переговоров станет обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые могут являться ключевым элементом возможного мирного соглашения с Россией.
Кроме украинского вопроса лидеры обсудят актуальные вызовы международной политики и координацию позиций Франции и Германии по глобальным и европейским делам. Встреча состоится накануне заседания франко-германского совета министров, где планируется принятие согласованных решений по ряду стратегических вопросов.