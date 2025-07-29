Служба внешней разведки России распространяет ложь, что якобы "Ермак, Буданов и Залужный провели тайную встречу с представителями США и Британии в Альпах. Обсуждали передачу власти, выборы и "распределение ресурсов"". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«Тайная встреча в Альпах и разделение украинской власти»: что известно

Отмечается, что фейк бросила Служба внешней разведки России. Параллельно кремлевские медиа продвигают еще один фейк — вроде бы один из бойцов ГУР причастен к наркоторговле.

На самом деле: Это очередная информационная спецоперация кремля, которая стартовала 29 июля. Цель — посеять раздор внутри украинского руководства, отвлечь общественное внимание от войны, подорвать доверие к военной разведке и снизить устойчивость Украины перед агрессией.

В ГУР МО Украины официально заявили :

"Целенаправленный вброс вымышленной информации, в частности, по военной разведке, является частью более широкой информационной агрессии россии против Украины. Враг пытается переключить внимание общества, ослабить единство и дискредитировать наши институты обороны".

В Центре призывают:

– не распространять фейки;

– сохранять информационную гигиену;

– противодействовать российской лжи везде, где это возможно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным аналитиков оборонной отрасли и данных из открытых источников, США, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании, являющееся сигналом диктатору России Владимиру Путину о том, что они остаются преданными европейской безопасности.