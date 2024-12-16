Тайная встреча Трампа и Путина: что хочет получить РФ по итогу «мирных» переговоров

Появилась
информация о том, что после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с
главой Украины Владимиром Зеленским якобы состоялась тайная встреча кремлевского
диктатора Владимира Путина с избранным президегтом США Дональдом Трампом. Якобы
именно после нее Трамп заявил о том, что закончить войну в Украине за 24 часа
не получится.
Трамп и Путин
"Самолет
бункерной крысы в тот день действительно пропал с радаров, а в Кремле неуклюжий
двойник раздавал награды, чтобы обозначить присутствие. А после этого Трамп в
интервью заявил, что закончить войну в 24 часа не получится. Переговоры,
конечно, будут. Насколько долго? И чем закончатся? Вот эти вопросы посложнее",
— отметил военный, политолог Кирилл Сазонов.
На самом деле,
говорит эксперт, в настоящий момент цели Путина достаточно очевидны. Он
напомнил, что россияне внесли в свою Конституцию четыре области — Луганскую,
Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.
"И хотят их
получить. Любой ценой. Потому что снова переписывать Конституцию это уже совсем
жалкое и смешное зрелище. В идеале Путин хотел бы военным путем выйти на
админграницы и сделать вид, что ничего не происходит. Мол, что за санкции? Мы
ни с кем не воюем, провели "СВО", освободили "свою" территорию и дальше сидим
на пятой точке ровно", — говорит Сазонов.
По его мнению, именно
достижению этих целей сейчас посвящена вся тактика действий российской армии и
экономики тоже. Он напомнил, что военные расходы на 2025 год самые высокие за
всю историю и составляют треть бюджета России. Единственное, добавляет Сазонов,
что не вписывается в стройный план – Курская область, где находятся ЗСУ.
"Но они кидают
туда все, что могут, чтобы решить эту проблему до 20 января. И будут бороться
за четыре области. Вот только есть один момент. У этих областей есть хозяин. И
он их не отдаст. Я уверен в этом. Просто не будет, но эти планы Путина идут по
категории "невыполнимые". Как и Киев за три дня", — подытожил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, через кого Трамп напрямую передает сообщения Путину.
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