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Тайная встреча Трампа и Путина: что хочет получить РФ по итогу «мирных» переговоров

Якобы Трамп и Путин провели тайную встречу, после которой и появилось заявление о том, что войну не удастся завершить за 24 часа

сегодня, 13:17
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Ткачик Олеся

Появилась информация о том, что после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с главой Украины Владимиром Зеленским якобы состоялась тайная встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с избранным президегтом США Дональдом Трампом. Якобы именно после нее Трамп заявил о том, что закончить войну в Украине за 24 часа не получится.

Тайная встреча Трампа и Путина: что хочет получить РФ по итогу «мирных» переговоров

Трамп и Путин

"Самолет бункерной крысы в тот день действительно пропал с радаров, а в Кремле неуклюжий двойник раздавал награды, чтобы обозначить присутствие. А после этого Трамп в интервью заявил, что закончить войну в 24 часа не получится. Переговоры, конечно, будут. Насколько долго? И чем закончатся? Вот эти вопросы посложнее", — отметил военный, политолог Кирилл Сазонов.

На самом деле, говорит эксперт, в настоящий момент цели Путина достаточно очевидны. Он напомнил, что россияне внесли в свою Конституцию четыре области — Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.

"И хотят их получить. Любой ценой. Потому что снова переписывать Конституцию это уже совсем жалкое и смешное зрелище. В идеале Путин хотел бы военным путем выйти на админграницы и сделать вид, что ничего не происходит. Мол, что за санкции? Мы ни с кем не воюем, провели "СВО", освободили "свою" территорию и дальше сидим на пятой точке ровно", — говорит Сазонов.

По его мнению, именно достижению этих целей сейчас посвящена вся тактика действий российской армии и экономики тоже. Он напомнил, что военные расходы на 2025 год самые высокие за всю историю и составляют треть бюджета России. Единственное, добавляет Сазонов, что не вписывается в стройный план – Курская область, где находятся ЗСУ.

"Но они кидают туда все, что могут, чтобы решить эту проблему до 20 января. И будут бороться за четыре области. Вот только есть один момент. У этих областей есть хозяин. И он их не отдаст. Я уверен в этом. Просто не будет, но эти планы Путина идут по категории "невыполнимые". Как и Киев за три дня", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, через кого Трамп напрямую передает сообщения Путину.




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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/13420
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