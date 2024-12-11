Тайна раскрыта: Кадыров наращивает собственную армию

Глава Чечни Рамзан Кадыров использовал войну РФ против Украины для расширения собственной армии.

Кадыров наращивает силовиков. Фото из открытых источников

Как выяснил "Проект", за неполных три года боевых действий количество подконтрольных Кадырову вооруженных формирований увеличилось почти втрое. В 2021 году у Кадырова было семь подразделений, формально подчиняющихся МВД и Росгвардии.

Как сообщает издание, за первый год вторжения России в Украину количество вооруженных формирований в Чечне увеличилось вдвое. Воспользовавшись войной, только за лето 2022 Кадыров собрал несколько полков и батальонов якобы для Министерства обороны, укомплектованных по этническому принципу. Это – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат". Затем был создан стрелковый батальон имени шейха Мансура, формирование которого завершилось в октябре 2023 года. Тогда же появились полки "Ахмат-Чечня" и "Ахмат-Россия", которые формально также вошли в общую армейскую структуру.

Кроме того, пишет издание, в 2023 году был создан батальон оперативного назначения имени Байсангура Беноевского и полк полиции №2 по охране объектов нефтегазового комплекса. Также под крыло Кадырова перешли 94-й и 96-й полки спецназначения Росгвардии, которые с самого начала нулевых дислоцировались в Чечне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.