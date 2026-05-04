"Там выгорело все": раскрыты сенсационные детали беспощадного удара ВСУ по оккупантам

В ночь на 3 мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по военным объектам во временно оккупированном Мариуполе. Зафиксированы как прямые попадания, так и последствия работы российской противовоздушной обороны, которая могла нанести дополнительные повреждения инфраструктуры.

Одним из пораженных объектов стал жилой дом в районе Старого Крыма, где, по имеющейся информации, находились российские военные, в том числе подразделения беспилотных систем. Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, здание потерпело значительные разрушения — фактически половина сооружения была уничтожена. В настоящее время район перекрыт, а въезд строго контролируется оккупационными структурами.

Также сообщается о частичном повреждении энергетической инфраструктуры вблизи Старого Крыма, в частности, подстанций, что привело к масштабным перебоям с электроснабжением в Мариуполе. Значительная часть города осталась без света, что создало дополнительные проблемы для оккупационной администрации.

Отдельно Андрющенко обратил внимание на поражение объекта связи и пропаганды – дата-центра, расположенного на территории телевизионной башни в районе Приморского парка. После ее реконструкции там были установлены российские передаточные антенны, которые обеспечивали трансляцию пропагандистских сигналов и частично военную связь. После ударов, по его словам, у оккупационных сил возникли серьезные проблемы с коммуникациями и Интернетом.

Это уже не первый удар по Мариуполю за начало мая. Ранее, 1 мая, был поражен объект на правом берегу города, где, по данным источников, размещался состав беспилотных систем российского подразделения "Рубикон". В результате атаки возник масштабный пожар, полностью уничтоживший содержание состава.

По оценкам наблюдателей, серия ударов по Мариуполю существенно усложняет логистику и координацию российских подразделений в оккупированном городе, а также ослабляет их возможности связи и управления.

