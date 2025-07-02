"Там крайне опасно": с одной области началось срочное выселение населения

В Днепропетровской области идет эвакуация жителей из примерно 20 сел, расположенных близко к линии фронта. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью 24 каналу.

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Он подчеркнул, что российские войска используют FPV-дроны и артиллерию для атак на любые цели по собственному желанию, иногда это военные действия, иногда демонстрация силы. Поэтому гражданское население не может оставаться в зоне риска.

По словам Ступака, по Новопавловке регулярно попадают российские крылатые авиабомбы (КАБ), которые могут действовать на расстоянии от 80 до 100 км, что свидетельствует о наличии врага в воздушном пространстве региона.

Даже если русских войск на земле в Днепропетровской области нет, их активность в воздухе остается угрозой, что усложняет ситуацию. Недавно в городе Днепр был зафиксирован ракетный удар, подтверждающий близость линии фронта.

Хотя пока паники нет, необходимо внимательно следить за развитием событий, заметил эксперт.

По состоянию на 29 июня на территории области появилась так называемая серая зона, однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг прорыв россиян вглубь региона.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что враг стремится выйти на границы нескольких областей – Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской – с целью усиления своих переговорных позиций, что Украина не примет.

Как уже писали "Комментарии", по разным оценкам, на Сумском направлении сейчас сосредоточено около 50 тысяч российских военных, хотя официальные данные называют около 67 тысяч. Эта группировка "Север" состоит преимущественно из подразделений Калининградского, Ленинградского и Московского военных округов, заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в программе "Украинское радио", комментируя информацию The Telegraph о провале "летнего наступления" российских войск.