logo

BTC/USD

118159

ETH/USD

3805.56

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Там, где был прорыв, теперь оборона: как Белецкий удержал фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Там, где был прорыв, теперь оборона: как Белецкий удержал фронт

Командование Белецкого изменило ход событий на фронте: потери уменьшены, оборона стабилизирована, враг остановлен

28 июля 2025, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

3-й армейский корпус, возглавляемый Андреем Белецким, уже демонстрирует ощутимые результаты на передовой. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение было развернуто 4 июня 2025 года в критический момент обороны и взяло на себя ответственность за 120-километровый участок фронта вблизи реки Оскол.

Там, где был прорыв, теперь оборона: как Белецкий удержал фронт

Бутусов рассказал про работу 3 армейского корпуса

С тех пор ситуация в этом направлении существенно изменилась:

Темпы вражеского продвижения резко замедлились. Если с начала года и до 4 июня оккупанты продвинулись на 198 кв км, то после развертывания корпуса – всего на 16 кв км

• Украинские силы отвоевали 8 кв км территории

• Безвозвратные потери сократились почти вдвое, несмотря на повышение интенсивности боевых действий

• Каждая бригада начала регулярно получать пополнение личным составом и боекомплектом.

Одним из ключевых достижений стало введение новой тактики обороны: прекращены несогласованные встречные бои и хаотические контратаки. Подразделения теперь вводятся в бой поэтапно, с четким распределением задач, что значительно повысило эффективность. Взаимодействие между разведкой и огневыми средствами также улучшилось.

Кроме того, командир корпуса получил реальные полномочия, в том числе – менять командиров частей. Это позволило устранить случаи искажения информации в отчетах и в целом усилило управляемость войсками.

"Андрей Белецкий доказал, что опытный командир с четкими полномочиями и поддержкой сверху способен в короткие сроки существенно изменить ситуацию на фронте", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в январе-июле 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины существенно нарастило закупки у украинских компаний. Общая сумма контрактов по взятию бюджетных обязательств выросла на 158 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ru/resonance/3565576/boyiova-robota-3-go-arm-yiskogo-korpusu
Теги:

Новости

Все новости