Там, где был прорыв, теперь оборона: как Белецкий удержал фронт

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Ткачова Марія
3-й армейский корпус, возглавляемый Андреем Белецким, уже демонстрирует ощутимые результаты на передовой. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение было развернуто 4 июня 2025 года в критический момент обороны и взяло на себя ответственность за 120-километровый участок фронта вблизи реки Оскол.
Бутусов рассказал про работу 3 армейского корпуса
С тех пор ситуация в этом направлении существенно изменилась:
• Темпы вражеского продвижения резко замедлились. Если с начала года и до 4 июня оккупанты продвинулись на 198 кв км, то после развертывания корпуса – всего на 16 кв км
• Украинские силы отвоевали 8 кв км территории
• Безвозвратные потери сократились почти вдвое, несмотря на повышение интенсивности боевых действий
• Каждая бригада начала регулярно получать пополнение личным составом и боекомплектом.
Одним из ключевых достижений стало введение новой тактики обороны: прекращены несогласованные встречные бои и хаотические контратаки. Подразделения теперь вводятся в бой поэтапно, с четким распределением задач, что значительно повысило эффективность. Взаимодействие между разведкой и огневыми средствами также улучшилось.
Кроме того, командир корпуса получил реальные полномочия, в том числе – менять командиров частей. Это позволило устранить случаи искажения информации в отчетах и в целом усилило управляемость войсками.
"Андрей Белецкий доказал, что опытный командир с четкими полномочиями и поддержкой сверху способен в короткие сроки существенно изменить ситуацию на фронте", — подчеркнул Бутусов.