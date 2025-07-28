Там, где был прорыв, теперь оборона: как Белецкий удержал фронт

3-й армейский корпус, возглавляемый Андреем Белецким, уже демонстрирует ощутимые результаты на передовой. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение было развернуто 4 июня 2025 года в критический момент обороны и взяло на себя ответственность за 120-километровый участок фронта вблизи реки Оскол.

Бутусов рассказал про работу 3 армейского корпуса

С тех пор ситуация в этом направлении существенно изменилась:

• Темпы вражеского продвижения резко замедлились. Если с начала года и до 4 июня оккупанты продвинулись на 198 кв км, то после развертывания корпуса – всего на 16 кв км

• Украинские силы отвоевали 8 кв км территории

• Безвозвратные потери сократились почти вдвое, несмотря на повышение интенсивности боевых действий

• Каждая бригада начала регулярно получать пополнение личным составом и боекомплектом.

Одним из ключевых достижений стало введение новой тактики обороны: прекращены несогласованные встречные бои и хаотические контратаки. Подразделения теперь вводятся в бой поэтапно, с четким распределением задач, что значительно повысило эффективность. Взаимодействие между разведкой и огневыми средствами также улучшилось.



Кроме того, командир корпуса получил реальные полномочия, в том числе – менять командиров частей. Это позволило устранить случаи искажения информации в отчетах и в целом усилило управляемость войсками.



"Андрей Белецкий доказал, что опытный командир с четкими полномочиями и поддержкой сверху способен в короткие сроки существенно изменить ситуацию на фронте", — подчеркнул Бутусов.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в январе-июле 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины существенно нарастило закупки у украинских компаний. Общая сумма контрактов по взятию бюджетных обязательств выросла на 158 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.